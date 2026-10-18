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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

فرایندمحوری، عامل موفقیت آبفای البرز در جشنواره شهید رجایی

فرایندمحوری، عامل موفقیت آبفای البرز در جشنواره شهید رجایی

کرج _ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز گفت: این شرکت به‌دلیل رویکرد فرایندمحور و تمرکز بر خدمات‌رسانی به مردم، رتبه نخست جشنواره شهید رجایی را کسب کرد.

حمیدرضا نامداری، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز، در حاشیه جشنواره شهید رجایی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این جشنواره فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی و قدردانی از مجموعه‌هایی است که در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تلاش کرده‌اند.

وی افزود: رویکرد جشنواره شهید رجایی امسال با توجه به شرایط جنگی، بر بررسی خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم و جامعه متمرکز بود و عملکرد مجموعه‌ها در این زمینه مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان البرز با اشاره به کسب رتبه نخست این شرکت در جشنواره بیان کرد: توجه به اجرای دقیق پروژه‌ها، فرایندمحوری و انجام نظام‌مند امور از جمله عواملی بود که در عملکرد این مجموعه نقش داشت و زمینه کسب این رتبه را فراهم کرد.

نامداری تأکید کرد: امیدواریم بتوانیم با ادامه این رویکرد، خدمات‌رسانی به مردم استان را همچون گذشته و حتی بهتر از قبل دنبال کنیم و کیفیت خدمات آب و فاضلاب را ارتقا دهیم.

کد مطلب 6981825

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