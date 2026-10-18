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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

روایت وزارت خارجه پاکستان از رایزنی عراقچی و اسحاق‌دار

روایت وزارت خارجه پاکستان از رایزنی عراقچی و اسحاق‌دار

وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که وزیر امور خارجه این کشور درباره وضعیت منطقه با همتای ایرانی خود گفتگو کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای از رایزنی میان محمد اسحاق دار و عباس عراقچی وزرای خارجه پاکستان و ایران در تماسی تلفنی در خصوص تحولات منطقه خبر داد.

بر اساس بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه پاکستان، وزرای خارجه دو کشور در تماسی تلفنی درباره تحولات جاری منطقه و نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی (OIC) که در بغداد در حال برگزاری است، گفتگو کردند.

اسحاق دار بر اهمیت تداوم گفتگو و دیپلماسی برای پرداختن به چالش‌ های منطقه‌ای تأکید کرد.

دو طرف توافق کردند که تماس‌های نزدیک خود را حفظ کنند.

کد مطلب 6981826

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