به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی ظهر امروز یکشنبه در جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش «جان‌فدای ۲» اظهار کرد: این رزمایش جلوه‌ای از اقتدار مردمی، همبستگی اجتماعی و دفاع ملی و میهنی است و حضور آگاهانه مردم در آن، پیام روشنی از عزم جامعه برای دفاع از کشور دارد.

وی با بیان اینکه مرحله دوم این رزمایش روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه برگزار می‌شود، افزود: همه ظرفیت‌های استان باید برای برگزاری منسجم و باشکوه این برنامه به کار گرفته شود و دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و مسئولان استانی و شهرستانی با هماهنگی و هم‌افزایی، زمینه برگزاری برنامه‌ای باکیفیت‌تر از مرحله نخست را فراهم کنند.

تأکید بر نقش مردم در حفظ انسجام ملی

نماینده عالی دولت در لرستان با اشاره به نقش حضور مردم در تحولات کشور گفت: مردم ایران با حضور آگاهانه خود در خیابان‌ها، پیام روشنی به آمریکا و رژیم صهیونیستی داده‌اند و رزمایش «جان‌فدای ۲» نیز در تاریخ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور ثبت خواهد شد.

شاهرخی با تأکید بر نقش رهبری و حضور مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و عبور از بحران‌های مختلف بیان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که رهبری و مشارکت معنادار، آگاهانه و تأثیرگذار مردم از عوامل مهم تداوم نظام جمهوری اسلامی و مقابله با تهدیدها بوده‌اند و این سرمایه اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها طی بیش از ۲۳۰ شب گذشته، این حضور مستمر را نشانه همراهی اقشار مختلف جامعه با کشور و ارزش‌های مورد اعتقاد آنان دانست و تأکید کرد: مسئولان باید قدر این همراهی را بدانند و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را در اولویت قرار دهند.

قدردانی از مردم باید در عمل محقق شود

استاندار لرستان خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: قدردانی از مردم نباید تنها به بیان مطالب و شعارها محدود شود، بلکه باید با حضور مسئولان در میان مردم، شنیدن مطالبات و تلاش برای رفع مشکلات و بهبود شرایط زندگی آنان در عمل تحقق یابد.

شاهرخی با اشاره به تحولات جنگ اخیر و فشارهای اقتصادی علیه کشور اظهار کرد: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند از طریق فشارهای اقتصادی و اثرگذاری بر معیشت مردم، شرایط داخلی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ ازاین‌رو، تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

تفاوت رزمایش جان‌فدا با برنامه‌های مناسبتی

وی با اشاره به تجربه برگزاری مرحله نخست رزمایش «جان‌فدا» گفت: این برنامه از نظر ماهیت و شیوه سازماندهی با راهپیمایی‌های مناسبتی تفاوت دارد و نمادی از مسئولیت‌پذیری مردم، پیوند جامعه با حاکمیت، دفاع از میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی و اعلام پشتیبانی از نیروهای مسلح به شمار می‌رود.

استاندار لرستان بر ضرورت برنامه‌ریزی برای حضور آگاهانه گروه‌های مختلف اجتماعی تأکید کرد و افزود: آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، اصناف و دیگر مجموعه‌های اجتماعی باید از هم‌اکنون برای تبیین اهمیت این برنامه و فراهم کردن زمینه مشارکت مردم اقدام کنند.

وی همچنین خواستار استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و بازاریان برای افزایش مشارکت عمومی شد و بیان کرد: در برگزاری این رزمایش، هم کیفیت اجرای برنامه و هم گستره مشارکت مردم باید ارتقا یابد و حضور گروه‌های مختلف اجتماعی به شکلی واقعی و مؤثر محقق شود.

بسیج ظرفیت دستگاه‌ها برای برگزاری رزمایش

شاهرخی با تأکید بر نقش محوری سپاه پاسداران در هماهنگی بین‌بخشی رزمایش «جان‌فدای ۲» خاطرنشان کرد: فرمانداران، مدیران کل و مسئولان استانی و شهرستانی باید مطابق تصمیم‌های کمیته‌های تخصصی، ظرفیت‌های انسانی، اجرایی و پشتیبانی خود را برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه به کار بگیرند.

وی در پایان تأکید کرد: رزمایش «جان‌فدای ۲» باید به برنامه‌ای وحدت‌بخش و متکی بر مشارکت واقعی مردم تبدیل شود و همه دستگاه‌ها با احساس مسئولیت و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای برگزاری موفق آن در روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه تلاش کنند.