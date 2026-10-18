ظرفیت صادراتی ایران بسیار بیشتر از عملکرد فعلی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در نشست تخصصی«پیشران‌های نوین صادرات؛از بنگاه محوری تا مدیریت حرفه‌ای بازار» در اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: برگزاری چنین نشست‌هایی فرصتی برای بررسی مسائل و چالش‌های حوزه صادرات، شناسایی ظرفیت‌های جدید و یافتن راهکارهای مؤثر برای توسعه صادرات کشور فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های مدیریت صادرات یکی از ارکان کلیدی توسعه تجارت خارجی به شمار می‌روند، افزود: تقویت و گسترش فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند نقش قابل‌توجهی در توسعه صادرات کشور ایفا کند. با این حال، نکته قابل‌تأمل آن است که حجم صادرات غیرنفتی ایران و ارزش واحد کالاهای صادراتی با ظرفیت‌های اقتصادی کشور تناسب ندارد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به عملکرد صادراتی کشور در سال گذشته گفت: با وجود مشکلات متعدد، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در سال گذشته به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته، از نظر میزان صادرات، جایگاه سوم را به خود اختصاص می‌دهد.

دهقان‌دهنوی در مقایسه عملکرد صادراتی ایران و ترکیه اظهار کرد: ترکیه حدود ۳۵۰ میلیارد دلار صادرات کالا دارد؛ رقمی که به معنای صادرات روزانه حدود یک میلیارد دلار است.

وی افزود: مقایسه این ارقام با در نظر گرفتن ظرفیت‌های گسترده ایران در حوزه‌های نفت، گاز، انرژی، معادن، منابع طبیعی، زنجیره‌های تولید و نیروی انسانی متخصص نشان می‌دهد که ظرفیت صادراتی کشور به‌مراتب بیشتر از عملکرد فعلی آن است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقش کنسرسیوم‌های صادراتی در گسترش همکاری میان بنگاه‌های اقتصادی گفت: تجمیع ظرفیت بنگاه‌هایی که توانمندی‌ها یا نیازهای مشترکی دارند، زمینه هم‌افزایی در حوزه صادرات را فراهم می‌کند و تحقق این الگو لزوماً به ایجاد ساختارهای پیچیده نیاز ندارد.

بر اساس اعلام اتاق تهران، دهقان‌دهنوی برای تبیین مزایای همکاری میان بنگاه‌ها، به هزینه‌های تحقیقات بازار اشاره کرد و توضیح داد: اگر هزینه انجام یک مطالعه علمی بازار برای ورود به بازاری جدید ۲۰۰ هزار دلار باشد، با مشارکت ۱۰ بنگاه، سهم هر بنگاه به ۲۰ هزار دلار کاهش می‌یابد. همچنین در صورت مشارکت ۲۰۰ بنگاه، سهم هر بنگاه به هزار دلار می‌رسد؛ در حالی که همه بنگاه‌های مشارکت‌کننده می‌توانند از نتایج این مطالعه بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: یک شرکت مدیریت صادرات می‌تواند با اتکا به توانمندی‌های خود، زمینه حضور ۱۰، ۲۰، ۵۰ یا حتی ۱۰۰ شرکت متوسط را در بازارهای هدف فراهم کند؛ ظرفیتی که حوزه صادرات کشور همچنان تا دستیابی به سطح مطلوب آن فاصله دارد.

بازنگری دستورالعمل و نظام رتبه‌بندی شرکت‌های مدیریت صادرات

دهقان‌دهنوی با اشاره به بازنگری دستورالعمل فعالیت شرکت‌های مدیریت صادرات با همکاری بخش‌های مرتبط اظهار کرد: این دستورالعمل با هدف شناسایی دقیق‌تر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های واقعی شرکت‌ها اصلاح شده و نظام رتبه‌بندی این شرکت‌ها نیز بر همین اساس تدوین شده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به پیامدهای ورود غیرحرفه‌ای به بازارهای صادراتی گفت: ورود به بازارهای خارجی بدون شناخت کافی می‌تواند به شکستن قیمت‌ها، شکل‌گیری رقابت منفی، عرضه محصولات بی‌کیفیت و خدشه‌دار شدن اعتبار برندهای ایرانی منجر شود. نگاه کوتاه‌مدت و فقدان برنامه‌ریزی برای حضور پایدار در بازارهای هدف نیز از دیگر آسیب‌های این رویکرد است.

وی با دعوت از فعالان اقتصادی برخوردار از تجربه و ارتباطات بین‌المللی برای ورود به حوزه مدیریت صادرات تأکید کرد: یک شرکت مدیریت صادرات می‌تواند برای چندین تولیدکننده بازارهای جدید فراهم کند و از محل ارائه خدمات حرفه‌ای و مشارکت در فرایند صادرات محصولات آنها درآمد کسب کند؛ بدون آنکه ناچار به تأسیس کارخانه‌های متعدد یا تولید مستقل تمامی محصولات باشد.