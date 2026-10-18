به گزارش خبرنگار مهر٬ عبدالرسول عباسی بعد از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار اظهار کرد: مطالبات اضافه‌کار همکاران به‌روز شده و کارانه گروه پرستاری تا خرداد پرداخت شده و برای نخستین بار در سال‌های اخیر مطالبات اضافه‌کار همکاران تسویه و به‌روز شده است.

وی اضافه کرد: اجرای قانون تعرفه پرستاری، اصلاح مأخذهای اضافه‌کاری و توجه به شأن مدیران پرستاری و جامعه پرستاری از اقدامات مؤثر در این مدت بوده است که از پیگیری‌های صورت‌ گرفته قدردانی می‌کنم.

مدیر دفتر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: کارانه گروه پرستاری تا خرداد پرداخت شده و تعرفه تیرماه در حال انجام است، پاداش پایان خدمت همکار بازنشسته‌ای که تا اسفند سال گذشته با تأخیرهای زیاد دریافت می‌شد، هفته گذشته در بازه‌ای کوتاه پرداخت شد.

وی یادآور شد: وظیفه تیم مدیریتی دانشگاه پرداخت به‌موقع است، اما باید دید از کجا به کجا رسیده‌ایم و پیش‌تر حداقل ۲۰ ماه تأخیر در پرداخت اضافه‌کار وجود داشت و اکنون این مطالبات به‌روز شده است.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با بیان اینکه پرستاری، پیوند دانش و مهارت با همدلی و مسئولیت انسانی است، تصریح کرد: پرستاران به‌عنوان یکی از ارکان اساسی نظام سلامت، با دانش، مهارت، تعهد و مهرورزی، نقشی بی‌بدیل در ارائه خدمات درمانی و مراقبتی ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: در روزهای دشوار و شرایط بحرانی، از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، نیز جامعه پرستاری با روحیه‌ای سرشار از مسئولیت‌پذیری و ایثار، در خط مقدم خدمت به مردم و مراقبت از آسیب‌دیدگان حضور یافت و جلوه‌هایی ارزشمند از تعهد حرفه‌ای و انسان‌دوستی را به نمایش گذاشت.

دغدغه‌های معیشتی پرستاران

عباسی با اشاره به کادر پرستاری استان بوشهر در ۱۸ بیمارستان و مراکز درمانی خاطرنشان کرد: ۲ هزار و ۹۰۰ نفر از کادر پرستاری و فوریت‌های پزشکی در ۱۸ بیمارستان دانشگاهی و غیردانشگاهی و ۵۵ پایگاه اورژانس ۱۱۵ این استان مشغول به خدمت هستند.

وی بیان کرد: همراهی‌های مسئولان دانشگاه در تداوم خدمت‌رسانی و تقویت روحیه همکاران مؤثر بوده است و امیدواریم با گسترش حمایت‌ها در سطح وزارت بهداشت و نهادهای مرتبط، زمینه بهبود هرچه بیشتر شرایط پرستاران فراهم شود.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بوشهر درباره دغدغه‌های معیشتی پرستاران نیز گفت: به‌روز شدن پرداخت اضافه‌کار و کارانه، بخشی از مشکلات را برطرف کرده است، اما فشار معیشتی همچنان ضرورت توجه به ترمیم حقوق و مزایای آنان را نشان می‌دهد؛ چرا که مسائل معیشتی و حرفه‌ای، علاوه بر زندگی شخصی پرستاران، بر کیفیت مراقبت و انگیزه آنان نیز تأثیر می‌گذارد و مدیریت پرستاری با پیگیری مستمر و همکاری مسئولان، برای رفع این دغدغه‌ها تلاش می‌کند.

عباسی خاطرنشان کرد: بهبود پایدار شرایط جامعه پرستاری، نیازمند همراهی جمعی و نگاهی جامع و نظام‌مند به جایگاه رفیع پرستاری در نظام سلامت است.