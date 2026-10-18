به گزارش خبرنگار مهر٬ ارسلان زارع بعد از ظهر یکشنبه در آیین بزرگداشت روز پرستار در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: قدردانی از جامعه پرستاری صرفاً با گفتار و بیان انجام نمی‌شود و مدیریت استان معتقد است این قدردانی باید با انجام درخواست‌ها و ادای مطالبات این جامعه سخت‌کوش محقق شود.

وی بیان کرد: پرستاران عزیز تجلی والای انسانیت، اسوه بردباری و نماد مهربانی و همه سجایای انسانی هستند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: من از این فرصت بهره می‌برم و از همه تلاش‌های صادقانه، بی‌شائبه و ارزنده پرستاران گرامی، کادر درمان استان، حوزه بهداشت و همه دست‌اندرکاران عرصه سلامت استان، رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی، معاونان و همکارانشان و همه دستگاه‌های دیگر و عزیزانی که در راستای ارتقای شاخص‌های سلامت، کیفیت زندگی بهتر مردم و درمان شهروندان در استان بوشهر مستمر و شبانه‌روزی تلاش می‌کنند، قدردانی می‌کنم.

خدمت‌رسانی در استان بوشهر دشوارتر از استان‌های متراکم است

زارع اظهار کرد: پرستاران اگرچه در مناسبت‌هایی مانند روز پرستار مورد تکریم و تقدیر مردم و مسئولان قرار می‌گیرند، اما به سبب حساسیت، اهمیت و نقش جامعه پرستاری در توسعه، تعالی و شکوفایی جامعه و ارتقای شاخص‌های سلامت، نقشی بی‌بدیل و مؤلفه‌ای بسیار اثرگذار دارند.

وی افزود: پرستاران علاوه بر برخورداری از دانش تخصصی و مهارت کافی، همواره به جهت بهره‌مندی از سجایای انسانی و اخلاقی مورد اعتماد بیماران و خانواده‌ها هستند و این به معنای سرمایه اجتماعی است.

استاندار بوشهر گفت: شما پرستاران کوشیده‌اید با همه محدودیت‌ها و دشواری‌ها، زمینه رضایتمندی بیماران، خانواده‌ها و مردم را فراهم کنید و قطعاً این امر موجب خشنودی پروردگار نیز است.

وی تصریح کرد: استان بوشهر به سبب گستره جغرافیایی و پراکنش جمعیتی خود، از شمال استان تا جنوب، یعنی از شهرستان دیلم تا عسلویه، نوار ساحلی بیش از ۷۳۰ کیلومتر دارد و علاوه بر ساحل، دشت، کوهستان و مناطق صعب‌العبور در بخش‌های شرقی دشتستان، تنگستان، دشتی، کنگان و جم و همچنین در شمال استان، خدمت‌رسانی را دشوارتر از استان‌هایی می‌کند که تراکم جمعیتی بالا در محدوده سرزمینی منسجم و یکپارچه دارند.

توسعه متوازن و خدمات عادلانه را دنبال می‌شود

زارع ادامه داد: در اواخر سال گذشته، به ویژه در دوره جنگ رمضان تاکنون که در شرایط اضطرار و جنگ هستیم و همواره مورد تهاجم و تجاوز دشمن و موشک‌های فراوان، خصوصاً در حوالی بیمارستان شهدای خلیج فارس، قرار گرفته‌ایم، نمونه‌ها و الگوهای خدمت بیشتر برای مردم از سوی جامعه پرستاری، پزشکی و درمان مبرهن شد.

استاندار بوشهر بیان کرد: نگاه مدیریت استان به قدردانی از پرستاران، کادر درمان، بهداشت و فعالان عرصه سلامت استان صرفاً با گفتار و بیان نیست و ما معتقدیم قدردانی حتماً با انجام درخواست‌ها و ادای مطالبات این جامعه سخت‌کوش محقق می‌شود.

وی گفت: کوشش‌های فراوانی صورت گرفته است؛ رئیس دانشگاه گزارشی به من ارائه کرد که اگرچه هنوز آن‌گونه که ما انتظار داریم محقق نشده است، با این حال در همین یکی دو ماه اخیر با همه محدودیت‌های مالی کوشش شد گامی برداشته شود.

استاندار بوشهر ادامه داد: همه شما می‌دانید که ما به موازات انجام تکالیف خود در قبال جامعه پرستاری، پزشکی و بخش‌های مختلف بهداشت و درمان باید می‌کوشیدیم در حوزه زیرساخت‌های درمان و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام نیز زمان اجرای پروژه‌ها را کوتاه‌تر کنیم.

وی افزود: در ماه‌های آینده و تا اوایل سال آینده، سه بیمارستان شامل دو بیمارستان در مرکز استان، یعنی بیمارستان مادر و کودک و بیمارستان اعصاب و روان، و همچنین بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان تکمیل خواهد شد.

استاندار بوشهر گفت: ضمن ادای احترام به مقام والای پرستاران عزیز و قدردانی مجدد از تلاش‌های شبانه‌روزی همه آنان، با تأکید بیان می‌کنم که نگاه ما توسعه متوازن و خدمات عادلانه و منصفانه در همه شهرستان‌های استان است.