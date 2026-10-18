به گزارش خبرگزاری مهر، یکصد و پنجاه‌وهشتمین حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه برگزار می‌شود و متقاضیان شرکت در این حراج تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۷ مهرماه فرصت دارند برای ثبت‌نام و واریز وجه‌الضمان اقدام کنند.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، متقاضیان باید به‌ازای هر قطعه شمش طلا، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال معادل ۵ میلیارد تومان به‌عنوان وجه‌الضمان واریز کنند. همچنین، داشتن پروانه کسب معتبر و ثبت‌شده در درگاه ملی مجوزها و امکان استعلام شناسه یکتای پروانه کسب از درگاه ملی مجوزهای کشور، از شرایط شرکت در این حراج است.

مطابق اعلام مرکز مبادله ایران، فروشندگان عمده شمش طلا، تولیدکنندگان مصنوعات طلا، خرده‌فروشان طلای آب‌شده و سکوهای برخط فعال در حوزه طلای آب‌شده و مصنوعات طلا و جواهر، گروه‌های مجاز برای شرکت در این حراج هستند. متقاضیان همچنین باید مفاد شیوه‌نامه شماره ۱۰ مرکز مبادله ایران را رعایت کنند.

بر اساس ضوابط این حراج، هر خریدار در طول یک هفته تقویمی مجاز به خرید حداکثر ۲۵ قطعه شمش طلا خواهد بود.