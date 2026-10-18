اولین شکست ربیعی در ذوب آهن؛ برد جذاب چادرملو دور از خانه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و چادرملو اردکان از ساعت ۱۵:۳۰ امروز یکشنبه از هفته نهم لیگ برتر فصل جاری در ورزشگاه فولادشهر پیگیری شد که با شکست ۲ بر یک میزبان اصفهانی همراه بود. محمود قائدرحمتی(۶۷) برای ذوب آهن و عقیل عنافچه (۵۹) و طاها طباطبایی (۷۰) برای چادرملو گلزنی کردند.

محمد ربیعی که پس از کنار رفتن عبدالله ویسی برای نخستین بار در فصل جاری هدایت ذوب آهن را بر عهده داشت با انجام چند تغییر در ترکیب این تیم نسبت به هفته های گذشته به مصاف چادرملو رفت. ترکیبی که باعث شد تا نیمه اول این بازی تماشاگرپسند باشد و ذوبی ها در دقیقه ۲۷ با خطای هند مدافع چادرملو صاحب ضربه پنالتی شوند اما جواد محمدی آن را به تیر دروازه زد تا شانس بزرگ ذوب آهن هدر برود.

ذوب آهن در دقیقه ۳۹ هم می توانست گل اول بازی را روی ارسال جلال علیمحمدی و ضربه علی آزادمنش بزند اما ادسون ماردون دروازه بان چادرملو مانع از این اتفاق شد.

در نیمه دوم ورق مسابقه برای چادرملو برگشت و این تیم روی کار تیمی و بازی هوشمندانه هافبک های خود توانستند دو موقعیت گل کسب کنند و هر دو را تبدیل به گل کنند تا به سه امتیاز حساس بیرون از خانه برسند.

چادرملو با این پیروزی ۱۲ امتیازی شد و به رده هشتم صعود کرد. ذوب آهن اما با این شکست ۷ امتیازی ماند تا در رده چهاردهم جا خوش کند.