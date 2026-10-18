به گزارش خبرگزاری مهر، مجید میکائیلی، با اشاره به برگزاری این آزمون‌ها در ۲۴ مهرماه امسال گفت: این برنامه با هدف سنجش سطح علمی دانش‌آموزان، شناسایی استعدادهای برتر و آشنایی آنان با فضای آزمون‌های مهم تحصیلی اجرا شد.

وی افزود: این آزمون‌ها با برنامه‌ریزی و اجرای سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری سپاه فجر استان فارس در ۸۴ پایگاه بسیج برگزار شد و یک‌هزار و ۶۹۲ دانش‌آموز برای شرکت در آن ثبت‌نام کردند که همگی در جلسه آزمون حضور یافتند.

آمادگی دانش‌آموزان برای آزمون‌های مهم تحصیلی

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با تشریح اهداف این برنامه بیان کرد: استانداردسازی آزمون‌های جامع در سطح استان، آشنایی دانش‌آموزان با شیوه‌های تست‌زنی در آزمون‌های تیزهوشان، نمونه دولتی و کنکور، کاهش اضطراب و ارزیابی دقیق‌تر آموخته‌های علمی دانش‌آموزان از مهم‌ترین اهداف این طرح است.

میکائیلی ادامه داد: فراهم کردن زمینه سنجش علمی دانش‌آموزان و افزایش آمادگی آنان برای آزمون‌های مهم تحصیلی، در کنار کاهش هزینه‌های آموزشی خانواده‌ها، از رویکردهای اصلی اجرای این برنامه به شمار می‌رود.

شناسایی استعدادها با ظرفیت مساجد

وی با اشاره به اجرای طرح با بهره‌گیری از ظرفیت باشگاه رشد و پرورش استعدادهای درخشان گفت: این برنامه به دنبال شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و پایگاه‌های علمی مستقر در مساجد است.

رئیس سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان فارس با تأکید بر نقش مساجد در تربیت نسل آینده افزود: مساجد علاوه بر کارکرد عبادی، ظرفیت نقش‌آفرینی در عرصه‌های علمی، آموزشی و تربیتی را دارند و می‌توانند با ایجاد جاذبه‌های علمی و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد استعدادها، در پرورش نخبگان مؤثر باشند.

توسعه عدالت آموزشی در مناطق مختلف فارس

میکائیلی خاطرنشان کرد: توسعه پایگاه‌های علمی در مساجد و استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای شناسایی و حمایت از دانش‌آموزان مستعد، می‌تواند به تقویت عدالت آموزشی و افزایش فرصت‌های رشد علمی دانش‌آموزان در مناطق مختلف استان کمک کند.



وی برگزاری آزمون‌های جامع استعدادیابی و نخبه‌پروری را گامی در مسیر مردمی‌سازی آموزش و حمایت از خانواده‌ها دانست و بر تداوم برنامه‌های علمی و آموزشی با استفاده از ظرفیت پایگاه‌های بسیج و مساجد تأکید کرد.

