آغاز زندگی مشترک هشت زوج جوان در جوار حرم شاهچراغ(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌زمان با ایام میلاد حضرت زینب کبری(س)، مراسم عقد دائم هشت زوج جوان به همت واحد «پیوند آسمانی» آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در جوار حرم مطهر برگزار شد.

این مراسم برای هشت زوج جوان به‌صورت جداگانه در فضای معنوی حرم مطهر برگزار شد.

واحد «پیوند آسمانی» آستان مقدس شاهچراغ(ع) در راستای تحکیم بنیان خانواده و توانمندسازی زوجین، کارگاه‌های آموزشی مستمری را با عنوان‌های «پیوند ماندگار» و «طرح معرفت» برگزار می‌کند.

این کارگاه‌ها با هدف بهبود کیفیت زندگی مشترک و ارتقای توانمندی زوجین در مسیر رشد و تفاهم خانوادگی، با حضور استادان حوزه و دانشگاه و کارشناسان خانواده برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت رایگان در این کلاس‌های تعاملی شرکت کنند و از آموزش‌های ارائه‌شده در حوزه زندگی مشترک و خانواده بهره‌مند شوند.

زوج‌های جوان برای هماهنگی و برگزاری مراسم عقد در جوار حرم مطهر حضرت احمدبن موسی شاهچراغ(ع) می‌توانند به دفتر واحد «پیوند آسمانی» واقع در صحن احمدی(ع) مراجعه کنند.

همچنین متقاضیان می‌توانند در ساعات اداری با شماره تلفن ۰۷۱۳۲۱۳۱۳۵۲ تماس بگیرند و برای برگزاری مراسم عقد در این آستان مقدس هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

