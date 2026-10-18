زنگ هفته پیوند اولیا و مربیان در مدارس گناوه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر،مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه عصر یکشنبه در این آیین با اشاره به اهمیت همکاری اولیا با مدارس اظهار کرد: مشارکت خانواده‌ها و خیرین، پشتوانه‌ای مؤثر برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و فراهم کردن شرایط بهتر برای رشد و پیشرفت دانش‌آموزان است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مدیر، معاونان و کادر آموزشی دبستان امام خمینی (ره)، توجه به بهبود امکانات و رفع کمبودهای مدارس را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت آموزشی دانست و تأکید کرد: هزینه‌کرد در حوزه آموزش، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با اشاره به محدودیت منابع و دشواری‌های آغاز سال تحصیلی، همراهی فرهنگیان، مدیران مدارس و مردم را در فراهم شدن زمینه بازگشایی مدارس مؤثر دانست و بر ضرورت همکاری خانواده‌ها با مجموعه آموزشی برای بهبود شرایط یادگیری دانش‌آموزان تأکید کرد.

باور همچنین از پیگیری برنامه‌هایی برای تقویت منابع مالی مدارس خبر داد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای ایجاد فضاهای درآمدزا در مدارس، با هدف افزایش توان مالی آموزش‌وپرورش شهرستان در حال پیگیری است و تحقق آن به اخذ مجوزهای لازم و همکاری دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

وی در پایان با قدردانی از حضور و همراهی اولیای دانش‌آموزان، بر اهمیت تعامل مستمر خانواده‌ها و مدارس در مسیر ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت تأکید کرد و هفته پیوند اولیا و مربیان را گرامی داشت.

در پایان این مراسم، از دانش‌آموزان برگزیده دبستان امام خمینی (ره) و والدینی که با مشارکت مؤثر و همکاری مستمر، نقش فعالی در پیشبرد برنامه‌های مدرسه داشتند، تقدیر به عمل آمد.