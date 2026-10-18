به گزارش خبرنگار مهر٬ محمدحسین زاهدی‌فرد بعد از ظهر یکشنبه در نخستین رویداد روایت قهرمانی در بوشهر اظهار کرد: این برنامه با رویکرد فرهنگی و با هدف شناسایی قهرمانان از میان مجموعه ورزش همگانی و معرفی ظرفیت‌های آنان به جامعه ورزش قهرمانی استان برگزار شد.

وی افزود: در این رویداد تلاش کردیم با بهره‌گیری از تجربه استادان مجرب داخل و خارج از استان، به ورزشکاران آموزش دهیم چگونه جایگاه قهرمانی خود را حفظ کنند، مسیر موفقیت را ادامه دهند و از ظرفیت فضای مجازی برای معرفی توانمندی‌ها و دستاوردهای ورزشی خود بهره ببرند.

زاهدی‌فرد با اشاره به برگزاری نخستین دوره این رویداد گفت: طبیعی است که اجرای نخستین دوره با برخی نواقص همراه باشد، اما تلاش کردیم با استفاده از تجربه استادان و متخصصان، گامی در مسیر برندسازی ورزش استان بوشهر و معرفی بهتر قهرمانان آن برداریم.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر با تشریح رویکرد این هیئت در سال‌های فعالیت خود یادآور شد: از ابتدای حضور در مجموعه ورزش همگانی، تثبیت جایگاه ورزش استان در سطح کشور و ارتقای جایگاه برند ورزش همگانی بوشهر را دنبال کردیم.

وی ادامه داد: در این مسیر، با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته و استفاده از نیروهای توانمند، تلاش کردیم ساختار هیئت را تقویت کنیم و ارتقای دانش فنی مربیان و جامعه مخاطب ورزش همگانی را در اولویت قرار دهیم.

زاهدی‌فرد افزود: رویکرد ما این بوده است که بدون نگاه صرف به درآمدزایی، سطح دانش فنی مربیان و مخاطبان این حوزه را ارتقا دهیم و زمینه گسترش ورزش همگانی را در میان اقشار مختلف جامعه فراهم کنیم.

وی با اشاره به شرایط فعالیت این هیئت در سال‌های گذشته گفت: بخشی از فعالیت‌های مجموعه با دوران کرونا و بخشی دیگر با شرایط ناشی از جنگ تحمیلی هم‌زمان شد، اما با وجود این محدودیت‌ها، برنامه‌های توسعه ورزش همگانی را دنبال کردیم.

لزوم حمایت صنایع استان از ورزش

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر یکی از اقدامات این هیئت را فعال‌سازی ۲۰ ایستگاه ورزش روزانه در سطح استان عنوان کرد و گفت: هدف از راه‌اندازی این ایستگاه‌ها، نهادینه‌کردن ورزش در زندگی مردم، فراهم‌کردن دسترسی آسان و کم‌هزینه به فعالیت‌های ورزشی و گسترش فرهنگ ورزش در خانواده‌ها بوده است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان افزود: این مسابقات با مشارکت ۲۰ دستگاه اجرایی در ۶ رشته ورزشی و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد تا زمینه مشارکت بیشتر کارکنان در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

زاهدی‌فرد با اشاره به ظرفیت صنعتی استان بوشهر اظهار کرد: این استان از ظرفیت‌های گسترده صنعتی برخوردار است، اما ورزش استان متناسب با این ظرفیت از سهم و حمایت کافی برخوردار نیست و باید تلاش بیشتری برای جلب مشارکت صنایع در توسعه ورزش صورت گیرد.

پیوند ورزش همگانی و قهرمانی

وی با تأکید بر اهمیت پیوند ورزش همگانی و قهرمانی گفت: ورزش همگانی ظرفیت پرورش استعدادهایی را دارد که می‌توانند در آینده به قهرمانان ورزشی تبدیل شوند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان بوشهر افزود: برگزاری رویداد روایت قهرمانی آغاز مسیری برای تقویت فرهنگ قهرمانی، معرفی بهتر ورزشکاران به جامعه و آموزش چگونگی استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فضای مجازی برای بازتاب موفقیت‌های آنان است.

زاهدی‌فرد در پایان از اداره‌کل ورزش و جوانان استان، اعضای هیئت ورزش‌های همگانی استان و شهرستان بوشهر و مدیران اداره‌کل بنادر و دریانوردی استان به دلیل حمایت و همراهی در اجرای برنامه‌های این هیئت و برگزاری رویداد «روایت قهرمانی» قدردانی کرد.

نخستین رویداد روایت قهرمانی با محوریت بازشناسی مسیر قهرمانی و آموزش اصول تولید محتوای ورزشی، با هدف شناسایی استعدادهای ورزشی، آموزش اصول ماندگاری در جایگاه قهرمانی و توانمندسازی ورزشکاران برای فعالیت در فضای مجازی در استان بوشهر برگزار شد.

