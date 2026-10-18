ثبت دقیق جمعیت شناور و عشایری؛ مطالبه فرماندار بویراحمد در سرشماری

به گزارش خبرنگار مهر، عباس بهشتی عصر یکشنبه در نشست ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای این طرح ملی اظهار کرد: اجرای مطلوب سرشماری به تعیین سازوکارهای روشن، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیش‌بینی چالش‌های میدانی نیاز دارد.

وی افزود: برای جلوگیری از تداخل کاری مأموران آمارگیر و کارشناسان میدانی، باید منطقه‌بندی مشخصی انجام شود تا محدوده فعالیت هر مأمور به‌صورت دقیق تعیین و فرایند جمع‌آوری اطلاعات با نظم بیشتری اجرا شود.

فرماندار بویراحمد با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی در اجرای سرشماری گفت: هویت مأموران آمارگیر باید از قبل مشخص و اطلاع‌رسانی مناسبی درباره زمان و نحوه اجرای طرح انجام شود تا شهروندان با اطمینان بیشتری با مأموران همکاری کنند.

پراکندگی روستاها؛ چالش خدمات‌رسانی در بویراحمد

بهشتی با اشاره به وضعیت جمعیتی و پراکندگی روستاها در شهرستان بویراحمد اظهار کرد: این شهرستان با بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، کمتر از ۵۰ هزار نفر جمعیت روستایی دارد که در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ روستا پراکنده هستند.

وی افزود: پراکندگی جمعیت روستایی، ارائه خدمات و توزیع امکانات را با دشواری‌هایی مواجه کرده است؛ چراکه بخشی از شاخص‌های خدمات‌رسانی، از جمله اختصاص دهیاری‌ها، اعتبارات حمایتی و امکانات رفاهی، بر مبنای جمعیت تعیین می‌شود.

فرماندار بویراحمد خواستار بررسی راهکارهای ساماندهی روستاهای هم‌جوار شد و گفت: لازم است با استفاده از ظرفیت مدیریت استان، شورای برنامه‌ریزی و سازوکارهای مرتبط با تقسیمات کشوری، وضعیت روستاهای نزدیک به یکدیگر بررسی شود تا امکان برنامه‌ریزی مؤثرتر برای توسعه روستایی فراهم شود.

جمعیت شناور و تأثیر آن بر توزیع خدمات

بهشتی با اشاره به ضرورت توجه به جمعیت شناور در برنامه‌ریزی‌های آماری بیان کرد: در برخی مناطق استان، از جمله سی‌سخت و بخش‌هایی از شهرستان بویراحمد و مناطق گرمسیری، جمعیت شناور در مقاطعی از سال به دو تا سه برابر جمعیت ثابت می‌رسد و این وضعیت ممکن است چند ماه ادامه داشته باشد.

وی افزود: افزایش جمعیت در این مناطق، نیاز به خدمات عمومی و اقلام ضروری را بیشتر می‌کند؛ بااین‌حال، به گفته وی، این تغییرات جمعیتی همواره در شاخص‌هایی مانند سهمیه آرد و خدمات اولیه به‌درستی منعکس نمی‌شود.

فرماندار بویراحمد خواستار توجه به این موضوع در تحلیل‌های آماری و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی شد تا تخصیص امکانات متناسب با نیاز واقعی مناطق انجام گیرد.

ضرورت ثبت دقیق جمعیت عشایری و روستاییان کوچ‌رو

بهشتی همچنین نسبت به احتمال ثبت‌نشدن دقیق جمعیت عشایری شهرستان در فرایند سرشماری هشدار داد و اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد جامعه عشایری بویراحمد در برخی فصول سال خارج از شهرستان یا استان مستقر می‌شوند و لازم است سازوکار ثبت اطلاعات آنان به‌گونه‌ای باشد که از جابه‌جایی آماری جمعیت میان مناطق جلوگیری شود.

وی افزود: ثبت نادرست محل استقرار جمعیت عشایری می‌تواند در برآورد جمعیت شهرستان و برنامه‌ریزی برای تخصیص اعتبارات و سرانه‌های خدماتی اثرگذار باشد؛ بنابراین، وضعیت این جمعیت باید با دقت بیشتری بررسی شود.

فرماندار بویراحمد با اشاره به جابه‌جایی موقت برخی روستاییان به دلایل تحصیلی و اشتغال فصلی گفت: غیبت موقت افراد از محل سکونت نباید به کاهش غیرواقعی جمعیت پایه روستاها در اطلاعات آماری منجر شود.

تعیین دقیق محدوده محلات و شهرهای جدید

بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شهرهای نوپا و محدوده‌های شهری اشاره کرد و گفت: برخی نقاط شهری جدید همچنان از ساختارهای روستایی برخوردارند و در مواردی نیز الحاقاتی به محدوده آن‌ها اضافه شده است.

وی اضافه کرد: نام‌گذاری دقیق محلات، تعیین شفاف محدوده‌های شهری و روستایی و ثبت صحیح اطلاعات سکونت، از الزامات اجرای دقیق سرشماری است و می‌تواند در برنامه‌ریزی و توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات شهرستان نقش مؤثری داشته باشد.