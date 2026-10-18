ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی امروز اظهار کرد: در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق مرزی، غبار رقیق وجود دارد که کیفیت هوا را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

وی افزود: به افراد دارای بیماری‌های تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود در این مناطق از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

این مسئول تصریح کرد: علاوه بر گردوغبار، احتمال بارش‌های نقطه‌ای و خفیف در ارتفاعات استان وجود دارد؛ هرچند این بارش‌ها گستردگی زیادی ندارند اما ممکن است جاده‌های کوهستانی را لغزنده کنند.

رستمی خاطرنشان کرد: جو استان تا روز سه‌شنبه تقریباً پایدار است و در این مدت بارش موثر و قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت و آسمان بیشتر صاف تا کمی ابری خواهد بود.

وی درباره وضعیت دما گفت: در حال حاضر دمای هوا حدود سه تا چهار درجه بیشتر از نرمال است که این موضوع، احساس گرمای نسبی را در ساعات روز ایجاد کرده است.

کارشناس هواشناسی ایلام در پایان تأکید کرد: طی هفته جاری روند دما کاهشی خواهد بود و تا اواخر هفته، دمای نواحی شمالی استان به محدوده نرمال می‌رسد.