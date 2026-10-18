ملت ایران بیدار، هوشیار و وفادار به کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی عصر یکشنبه در حاشیه رزمایش و رژه بزرگ «جان‌فدایان ایران اسلامی» با اشاره به حضور اقشار مختلف مردم و مجموعه‌های مرتبط با دستگاه قضایی استان، اظهار کرد: حضور مردم در چنین اجتماعاتی بیانگر هوشیاری، آگاهی، وفاداری و علاقه آنان به ایران اسلامی است و نشان می‌دهد که دفاع از کشور و حفظ یکپارچگی سرزمینی، دغدغه‌ای مشترک میان مردم و مسئولان است.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به حضور مجموعه قضایی استان در کنار مردم گفت: امروز همکاران دستگاه قضایی، اعضای شورای قضایی استان، نمایندگان کانون وکلا و کانون کارشناسان رسمی، اعضای کانون بسیج حقوقدانان و دیگر مجموعه‌های مرتبط، در کنار مردم شریف و غیرتمند مرکز مازندران حضور یافته‌اند تا بر وحدت و همبستگی ملی تأکید کنند.

وی افزود: این حضور، پیامی روشن برای آمریکا، رژیم صهیونیستی و دیگر دشمنان ایران دارد؛ ملت ایران بیدار، هوشیار و وفادار به کشور خود است و در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی ایران، وحدت و انسجام خود را حفظ می‌کند.

پوریانی با بیان اینکه تک‌تک افراد حاضر در این اجتماع نمادی از اراده و ایستادگی ملت ایران هستند، تصریح کرد: حضور مردم در کنار یکدیگر نشان می‌دهد که دفاع از کشور، محدود به یک قشر یا گروه خاص نیست و همه ایرانیانی که دل در گرو میهن دارند، نسبت به آینده و امنیت ایران احساس مسئولیت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: مردم ایران خواهان امنیت، آرامش و آینده‌ای روشن برای کشور خود هستند و اجازه نخواهند داد که تهدیدهای خارجی، وحدت ملی و انسجام جامعه را خدشه‌دار کند.

پوریانی با تأکید بر اهمیت همدلی میان مردم، مسئولان و نیروهای مسلح اظهار کرد: حفظ امنیت و استقلال کشور مستلزم همبستگی ملی، مسئولیت‌پذیری و همراهی همه بخش‌های جامعه است و حضور مردم در کنار نیروهای مسلح و مسئولان، جلوه‌ای از این انسجام به شمار می‌رود.

وی با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر تهدیدهای خارجی افزود: مردم ایران در طول تاریخ نشان داده‌اند که در مقاطع حساس، با حفظ وحدت و ایستادگی در کنار یکدیگر، از سرزمین و منافع ملی خود دفاع می‌کنند.

پوریانی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند که ملت ایران در برابر هرگونه تعرض به کشور، بی‌تفاوت نخواهد بود و وحدت مردم، آمادگی نیروهای مسلح و همراهی مسئولان، ظرفیت دفاعی و بازدارندگی کشور را تقویت می‌کند.

وی تصریح کرد: پیام این اجتماع روشن است؛ ایران متعلق به ملت ایران است و مردم کشورمان خواهان استقلال، امنیت و حفظ تمامیت ارضی میهن خود هستند و هرگونه اقدام علیه کشور با واکنش متناسب و قاطع مواجه خواهد شد.

پوریانی با اشاره به حضور پرشور مردم در رزمایش «جان‌فدایان ایران» در ساری خاطرنشان کرد: آنچه امروز در این اجتماع به نمایش گذاشته شد، جلوه‌ای از تعلق خاطر مردم به میهن و عزم آنان برای پاسداری از امنیت و استقلال ایران اسلامی است.