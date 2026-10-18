تورج کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کشاورزی شهرستان سیروان اظهار کرد: بخشی از اراضی این منطقه در فصل تابستان با تنش آبی مواجه است و مهم‌ترین مطالبه کشاورزان، راه‌اندازی ایستگاه پمپاژ ۱۰۳ برای رونق زراعت محسوب می‌شود.

وی افزود: دو ایستگاه پمپاژ در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در سیروان فعال شده و ایستگاهی بزرگ نیز با پیش‌بینی سطح سه هزار هکتار برای این شهرستان طراحی شده که فاز اول آن شامل منطقه دوربر لواره با وسعت ۳۰۰ هکتار است.

این مسئول با اشاره به پیشرفت فیزیکی این طرح تصریح کرد: تاکنون هشت کیلومتر خط انتقال اصلی اجرا شده و ۱۳۲ میلیارد تومان هزینه در بر داشته اما با توجه به تورم، برای تکمیل خطوط فرعی و تکمیل ایستگاه نیازمند اعتباری بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان هستیم.

کرمی خاطرنشان کرد: با پیگیری نمایندگان و استاندار، ردیف ملی برای هشت ایستگاه پمپاژ در نظر گرفته شده و هفته گذشته کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از این ایستگاه‌ها بازدید کردند و امیدواریم با دریافت تسهیلات دولتی، فاز اول این طرح هرچه زودتر راه‌اندازی شود.

مدیرکل آب و خاک جهاد کشاورزی در پایان تأکید کرد: با توجه به توپوگرافی منطقه، سیستم آبیاری تحت فشار و هوشمند طراحی شده تا هدر رفت آب به حداقل برسد و در اراضی حاشیه رودخانه‌های مرزی نیز طرح‌های بزرگی در حال اجراست که با همکاری مردم، تحول خوبی در کشاورزی استان ایجاد خواهد کرد.