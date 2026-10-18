افزایش قابل توجه ورود گردشگران خارجی به استان ایلام

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جاذبه‌های منحصر به فرد این شهرستان اظهار کرد: دره بکر و طبیعی تنگه شمشه همراه با آثار تاریخی و بقایای ارزشمند دوران اسلامی، توان بالایی برای جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد؛ توسعه این منطقه نیازمند نگاهی متوازن به ظرفیت‌های همه شهرستان‌های استان است.

وی با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری‌های محلی افزود: توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه بوم‌گردی و ایجاد اقامتگاه‌های سنتی در دستور کار قرار گرفته و از ساکنان بومی و سرمایه‌گذارانی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، حمایت همه‌جانبه خواهد شد تا زمینه رونق اقتصادی و اشتغال پایدار در سیروان فراهم شود.

این مسئول با اشاره به یکی از نیازهای اساسی منطقه تصریح کرد: جاده دسترسی مناسب به این جاذبه‌ها از اولویت‌های مهم محسوب می‌شود که با همکاری دستگاه‌های متولی از جمله راهداری و راه و شهرسازی بررسی خواهد شد؛ چراکه بدون فراهم کردن مسیرهای ایمن، گردشگران نمی‌توانند به راحتی از این طبیعت بی‌نظیر دیدن کنند.

شریفی با اشاره به رشد چشمگیر صنعت گردشگری در استان خاطرنشان کرد: از خردادماه امسال شاهد افزایش قابل توجه ورود گردشگران به‌ویژه گردشگران خارجی به استان بوده‌ایم و این رشد، نویدبخش آینده‌ای روشن برای اقتصاد گردشگری ایلام است.

مدیرکل میراث فرهنگی ایلام در پایان با تأکید بر تقویت فرهنگ مهمان‌نوازی گفت: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های ملی و جذب اعتبارات بیشتر، زمینه توسعه هرچه بیشتر گردشگری در استان را فراهم کنیم و امیدواریم شاهد ماندگاری بیشتر گردشگران در این دیار باشیم.