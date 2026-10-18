به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از پرستاران شهرستان بناب، پزشکی و پرستاری را از دشوارترین عرصه‌های خدمت به انسان‌ها دانست و اظهار کرد: فعالان حوزه سلامت با تعهد و احساس مسئولیت برای بهبود وضعیت بیماران و ارائه خدمات درمانی به مردم تلاش می‌کنند و شایسته قدردانی هستند.

وی با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، از خدمات پرستاران و تلاشگران حوزه سلامت در مسیر درمان بیماران و حفظ سلامت جامعه قدردانی کرد.

فرماندار بناب همچنین ابراز امیدواری کرد با ارتقای سطح سلامت و تندرستی مردم، نیاز به مراجعه به مراکز درمانی کاهش یابد و کادر درمان در مسیر خدمت‌رسانی به جامعه موفق باشند.

در ادامه این مراسم، خلیل ساکن بناب، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان، گزارشی از عملکرد پرستاران و نقش آنان در حفظ و ارتقای سلامت جامعه ارائه کرد.

در پایان نیز از جمعی از پرستاران شهرستان بناب به پاس تلاش‌ها و خدمات آنان در حوزه درمان و مراقبت از بیماران، با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.