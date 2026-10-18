به گزارش خبرنگار مهر، محمدمیثم وره‌چهر عصر یکشنبه در نشست پیگیری و بررسی مصوبات سفر ریاست‌جمهوری به کهگیلویه و بویراحمد، بر ضرورت بررسی دقیق اطلاعات پروژه‌ها، میزان پیشرفت فیزیکی و وضعیت تخصیص اعتبارات تأکید کرد.

وی اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست، تبادل اطلاعات دقیق میان دستگاه‌های اجرایی استان درباره میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و اعتبارات تخصیص‌یافته است تا آمار و ارقام قابل استناد برای پیگیری مصوبات در اختیار مسئولان قرار گیرد.

وره‌چهر افزود: در این نشست، ابهامات و مسائل مربوط به هر یک از مصوبات بررسی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی فرصت دارند توضیحات تکمیلی خود را درباره وضعیت اجرای پروژه‌ها ارائه کنند.

برگزاری نشست وبیناری با وزارتخانه‌ها

مدیرکل نظارت و امور استان‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به روند پیگیری مصوبات سفرهای استانی گفت: روال پیگیری، برگزاری نشست در فاصله حدود هشت ماه تا پیش از گذشت یک سال از سفر رئیس‌جمهور است و پس از نشست استانی، جلسه دیگری با حضور مسئولان مربوط در تهران برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در دو جلسه اخیر تصمیم گرفته شده است نشست‌ها به‌صورت وبیناری برگزار شود تا نیازی به سفر مسئولان استان به تهران نباشد.

وره‌چهر بیان کرد: در نشست بعدی، معاونان وزیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران حضور خواهند داشت و اطلاعات و گزارش‌های ارائه‌شده درباره مصوبات، به‌صورت موردی بررسی می‌شود.

وی افزود: گزارش هر پروژه در قالب اطلاعات تفصیلی ارائه خواهد شد و دستگاه اجرایی مربوط در تهران به پرسش‌ها پاسخ می‌دهد. مسئولان استانی نیز می‌توانند توضیحات تکمیلی خود را ارائه کنند تا ابهامات احتمالی برطرف شود.

پیگیری مستند وضعیت اعتبارات

مدیرکل نظارت و امور استان‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به نقش سازمان برنامه و بودجه در بررسی اعتبارات گفت: نمایندگان این سازمان در نشست‌های پیگیری حضور دارند و درباره تعهدات و مسئولیت‌های مرتبط با اعتبارات توضیح می‌دهند.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی استان باید پیش از برگزاری جلسه بعدی، اطلاعات خود را به‌دقت بررسی کنند و در صورت مشاهده مغایرت، نسبت به اصلاح و به‌روزرسانی آمار اقدام کنند.

وره‌چهر ادامه داد: چنانچه اطلاعات مربوط به تخصیص اعتبار یک پروژه در اختیار دستگاه اجرایی قرار نگرفته باشد، لازم است از فرصت باقی‌مانده برای مکاتبه و پیگیری از مراجع ذی‌ربط استفاده شود تا مشخص شود اعتبار در چه مرحله‌ای قرار دارد و آیا به دستگاه اجرایی رسیده است یا خیر.

وی تصریح کرد: ممکن است اعتبار تخصیص‌یافته به دلایل اداری هنوز به دستگاه اجرایی استان منتقل نشده باشد؛ بنابراین، مسیر انتقال اعتبار باید به‌صورت دقیق پیگیری شود.

مدیرکل نظارت و امور استان‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور گفت: هدف از این پیگیری‌ها، جلوگیری از ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی استان و مسئولان مستقر در تهران است. اعلام وضعیت اعتبارات باید بر اساس مکاتبات، مستندات و پیگیری‌های انجام‌شده باشد.

مبنای ارزیابی پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها

وره‌چهر با تشریح مبنای محاسبه پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها اظهار کرد: ملاک ارزیابی، بخشی از پروژه است که در مصوبات سفر ریاست‌جمهوری مورد تعهد قرار گرفته است؛ ازاین‌رو، نباید پیشرفت کل یک طرح با پیشرفت بخش مرتبط با مصوبه سفر یکسان در نظر گرفته شود.

وی توضیح داد: برای نمونه، ممکن است یک مسیر جاده‌ای حدود ۳۰۰ کیلومتر طول داشته باشد، اما مصوبه سفر تنها اجرای ۳۰ یا ۵۰ کیلومتر از آن را شامل شود. در چنین شرایطی، میزان پیشرفت باید بر اساس همان بخش تعیین‌شده در مصوبه محاسبه شود، نه کل مسیر.

مدیرکل نظارت و امور استان‌های معاونت اجرایی رئیس‌جمهور افزود: در پروژه‌هایی که پیش از سفر رئیس‌جمهور نیز بخشی از عملیات اجرایی آن‌ها انجام شده است، باید میزان پیشرفت در زمان تصویب مصوبه به‌عنوان وضعیت اولیه ثبت شود و پیشرفت بعدی به‌صورت جداگانه گزارش شود.

وی خاطرنشان کرد: در طرح‌های مختلف، از جمله پروژه‌های حوزه نیرو و تأسیسات، ارزیابی باید بر همان بخش مشخص‌شده در مصوبه سفر متمرکز باشد.

وره‌چهر در پایان گفت: اطلاعات مربوط به پیشرفت فیزیکی و تخصیص اعتبارات مصوبات سفر به‌صورت موردی بررسی می‌شود تا آمار دقیق‌تر و قابل استناد برای پیگیری‌های بعدی در اختیار مسئولان قرار گیرد.