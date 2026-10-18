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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۴

احتمال وقوع بارندگی و تندباد طی ساعات آینده در شهرستان بندرعباس 

احتمال وقوع بارندگی و تندباد طی ساعات آینده در شهرستان بندرعباس 

بندرعباس- مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان از احتمال وقوع بارندگی و تندباد طی ساعات آینده در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: برابر هشدارهای هواشناسی صادر شده، احتمال وقوع باران و تندباد در ارتفاعات استان هرمزگان و نقاطی از شهرستان بندرعباس طی ساعات آینده و شامگاه یکشنبه وجود دارد.

وی افزود: مردم از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری کنند.

حسن زاده تاکید کرد: تأکید می‌شود از فعالیت در ارتفاعات پرهیز و از چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد و ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

کد مطلب 6981878

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