احتمال وقوع بارندگی و تندباد طی ساعات آینده در شهرستان بندرعباس 

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد حسن‌زاده اظهار کرد: برابر هشدارهای هواشناسی صادر شده، احتمال وقوع باران و تندباد در ارتفاعات استان هرمزگان و نقاطی از شهرستان بندرعباس طی ساعات آینده و شامگاه یکشنبه وجود دارد.

وی افزود: مردم از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، خودداری کنند.

حسن زاده تاکید کرد: تأکید می‌شود از فعالیت در ارتفاعات پرهیز و از چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه خودداری شود.

وی خاطرنشان کرد: احتمال آبگرفتگی معابر وجود دارد و ضرورت دارد اقدامات پیشگیرانه انجام شود.