میزبانی از شهدای گمنام در ایام فاطمیه باید به بهترین نحو انجام گیرد

به گزارش خبرنگار مهر،احمد کرمی عصر امروز یکشنبه در جلسه شورای حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان ایلام که در سالن جلسات شهدای جمهور استانداری برگزار شد، گفت: حفظ و نشر آثار دفاع مقدس از رسالت‌های کلیدی و همگانی است.

وی اظهار کرد: خاطرات و واقعیت‌های دوران دفاع مقدس، گنجینه‌های ارزشمندی هستند که باید به نسل جوان منتقل شوند. واژه «شهادت» یک ایدئولوژی قدرتمند برای مقاومت و استقامت در برابر ظلم و استکبار جهانی است؛ همان حقیقتی که موجب سردرگمی دشمن شد و نگذاشت در طول هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک کشورمان به تصرف بیگانگان درآید.

کرمی با اشاره به ماندگاری فرهنگ ایثار و مقاومت در تاریخ اسلام و انقلاب اسلامی افزود: همان‌گونه که گرامیداشت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) هیچ‌گاه کهنه نمی‌شود و عامل پویایی جامعه است، یاد و خاطره شهدا و رزمندگان نیز موتور محرک پویایی و ایستادگی جامعه ما در برابر هجمه‌های فرهنگی دشمن است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در سفر اخیر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به استان، از پیشنهاد ثبت یک روز به نام «روز مقاومت مردم استان ایلام» در تقویم رسمی کشور خبر داد و گفت: این اقدام با هدف استمرار برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی و تبیین نقش برجسته مردم ایلام در دوران دفاع مقدس دنبال می‌شود و نیازمند همراهی و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌ها است.

استاندار ایلام همچنین با تأکید بر ضرورت میزبانی شایسته از شهدای گمنام در استان همزمان با ایام فاطمیه تصریح کرد: فضاسازی محیطی، پشتیبانی همه‌جانبه و استفاده از ظرفیت عظیم رسانه‌ها برای تدفین و گرامیداشت شهدای گمنام باید با هماهنگی کامل انجام شود و تا پایان هفته جاری گزارش و نقشه جامع اقدامات در این حوزه باید نهایی و اعلام گردد.

کرمی در ادامه به حوزه آموزش و پرورش و ضرورت تحول در نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و گفت: کار فرهنگی در مدارس و مراکز آموزشی یک اقدام زیربنایی است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید بر سه محور «عدالت»، «کیفیت» و «هویت» استوار باشد و در کنار آموزش علم، مهارت‌های اعتقادی، دینی و تربیتی دانش‌آموزان با بهره‌گیری از نظرات نخبگان، روانشناسان و پیشکسوتان بیش از پیش تقویت شود.

استاندار ایلام در پایان با اشاره به دستاوردهای عظیم نظام در عرصه‌های مختلف علمی، موشکی و دفاعی به رغم تحریم‌ها و تنگناها خاطرنشان کرد: تجربه دوران دفاع مقدس و دستاوردهای امروز نشان می‌دهد که با تکیه بر خودباوری، کار جهادی و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان بر تمامی مشکلات غلبه کرد و توطئه‌های دشمن در جنگ ترکیبی و فرهنگی را خنثی نمود.