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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

فعال شدن آژیر خطر در نجران در جنوب عربستان

فعال شدن آژیر خطر در نجران در جنوب عربستان

منابع سعودی بار دیگر از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در جنوب عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، منابع خبری از به صدا درآمدن آژیر خطر در نجران در جنوب عربستان خبر دادند.

این منابع بیان کردند که آژیر هشدار خطر در نجران برای دومین بار به صدا درآمده است.

منابع مذکور افزودند که آژیرخطر برای ششمین بار امروز در عربستان به صدا درآمده است.

سازمان دفاع مدنی عربستان از به صدا درآمدن آژیر هشدار در منطقه نجران واقع در جنوب این کشور خبر داد.

بامداد امروز نیز منابع سعودی از به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شهرهای ریاض، ابها، خمیس مشیط برای آگاه‌سازی ساکنان از خطر احتمالی خبر دادند.

کد مطلب 6981890

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