به گزارش خبرنگار مهر، سعید نصرالهی بعد از ظهر یکشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت کاراته استان مرکزی در اراک اظهار کرد: هیأت استان مرکزی باید با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان، برنامه‌ریزی جامع‌تری برای گسترش این رشته در این بخش انجام دهد.

وی با اشاره به پیشینه کاراته در استان مرکزی افزود: این استان از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است و در سال‌های گذشته، ورزشکاران و قهرمانان متعددی را به رقابت‌های ملی و بین‌المللی معرفی کرده است.

نایب‌رئیس فدراسیون کاراته با تأکید بر ضرورت حفظ این ظرفیت‌ها تصریح کرد: بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان، توان مربیان و ظرفیت هیأت‌های شهرستانی، در کنار تقویت همدلی میان فعالان این رشته، می‌تواند به کشف استعدادهای جدید و افزایش حضور ورزشکاران استان در اردوهای تیم ملی کمک کند.

نصرالهی اخلاق‌مداری و احترام را از اصول بنیادین کاراته برشمرد و گفت: کاهش اختلافات و اولویت‌دادن به منافع جمعی باید در دستور کار هیأت استان قرار گیرد تا زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای نظم اداری و شفافیت مالی در هیأت‌های ورزشی تأکید کرد و افزود: نظارت بر عملکرد مالی، اداری و فنی، ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های مربوط و تکمیل فرآیندهای ثبت‌نام ورزشکاران و صدور احکام، از الزامات مدیریت صحیح هیأت‌هاست.

نایب‌رئیس فدراسیون کاراته تاکید کرد: نقص در ثبت اطلاعات می‌تواند بر میزان بهره‌مندی استان از منابع پیش‌بینی‌شده تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، افزایش آمار واقعی ورزشکاران سازمان‌یافته و بیمه‌شده و ارزیابی مستمر عملکرد هیأت‌های شهرستانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

نصرالهی با اشاره به حضور ورزشکاران در رقابت‌های سبکی گفت: شرکت در این مسابقات باید مطابق بخشنامه‌های فدراسیون، با معرفی‌نامه رسمی هیأت استان و نظارت هیأت‌های شهرستانی انجام شود و مسئولان اعزام، ضوابط مربوط را رعایت کنند.

وی افزود: ارتقای جایگاه سبک‌های آزاد در خانواده کاراته به ساماندهی متمرکز، تعیین معیارهای شفاف و برگزاری مسابقات استاندارد نیاز دارد و حمایت متوازن از بخش‌های مختلف کاراته می‌تواند به توسعه این رشته کمک کند.