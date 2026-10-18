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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

نصرالهی: توسعه کاراته بانوان در اولویت برنامه‌های فدراسیون قرار دارد

نصرالهی: توسعه کاراته بانوان در اولویت برنامه‌های فدراسیون قرار دارد

اراک- نایب‌رئیس فدراسیون کاراته گفت: شناسایی استعدادهای جدید، تقویت ظرفیت‌های استانی و ساماندهی فعالیت هیأت‌ها برای ارتقای جایگاه این رشته ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نصرالهی بعد از ظهر یکشنبه در مجمع عمومی سالیانه هیأت کاراته استان مرکزی در اراک اظهار کرد: هیأت استان مرکزی باید با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بانوان، برنامه‌ریزی جامع‌تری برای گسترش این رشته در این بخش انجام دهد.

وی با اشاره به پیشینه کاراته در استان مرکزی افزود: این استان از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است و در سال‌های گذشته، ورزشکاران و قهرمانان متعددی را به رقابت‌های ملی و بین‌المللی معرفی کرده است.

نایب‌رئیس فدراسیون کاراته با تأکید بر ضرورت حفظ این ظرفیت‌ها تصریح کرد: بهره‌گیری از تجربه پیشکسوتان، توان مربیان و ظرفیت هیأت‌های شهرستانی، در کنار تقویت همدلی میان فعالان این رشته، می‌تواند به کشف استعدادهای جدید و افزایش حضور ورزشکاران استان در اردوهای تیم ملی کمک کند.

نصرالهی اخلاق‌مداری و احترام را از اصول بنیادین کاراته برشمرد و گفت: کاهش اختلافات و اولویت‌دادن به منافع جمعی باید در دستور کار هیأت استان قرار گیرد تا زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود فراهم شود.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای نظم اداری و شفافیت مالی در هیأت‌های ورزشی تأکید کرد و افزود: نظارت بر عملکرد مالی، اداری و فنی، ثبت دقیق اطلاعات در سامانه‌های مربوط و تکمیل فرآیندهای ثبت‌نام ورزشکاران و صدور احکام، از الزامات مدیریت صحیح هیأت‌هاست.

نایب‌رئیس فدراسیون کاراته تاکید کرد: نقص در ثبت اطلاعات می‌تواند بر میزان بهره‌مندی استان از منابع پیش‌بینی‌شده تأثیر بگذارد؛ ازاین‌رو، افزایش آمار واقعی ورزشکاران سازمان‌یافته و بیمه‌شده و ارزیابی مستمر عملکرد هیأت‌های شهرستانی اهمیت ویژه‌ای دارد.

نصرالهی با اشاره به حضور ورزشکاران در رقابت‌های سبکی گفت: شرکت در این مسابقات باید مطابق بخشنامه‌های فدراسیون، با معرفی‌نامه رسمی هیأت استان و نظارت هیأت‌های شهرستانی انجام شود و مسئولان اعزام، ضوابط مربوط را رعایت کنند.

وی افزود: ارتقای جایگاه سبک‌های آزاد در خانواده کاراته به ساماندهی متمرکز، تعیین معیارهای شفاف و برگزاری مسابقات استاندارد نیاز دارد و حمایت متوازن از بخش‌های مختلف کاراته می‌تواند به توسعه این رشته کمک کند.

کد مطلب 6981892

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