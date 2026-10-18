تاکید کاظمی بر توسعه فضاهای ورزشی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی، در پیامی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی و ورزش، نوشت: ورزش و تربیت‌بدنی، بخش جدایی‌ناپذیر نظام تعلیم و تربیت و از ارکان مهم تحقق تربیت تمام‌ساحتی است که افزون بر تأمین سلامت جسم و روان، زمینه شکوفایی استعدادها، تقویت خودباوری و پرورش نسلی بانشاط، مسئولیت‌پذیر و توانمند را فراهم می‌سازد. مدرسه، خاستگاه ورزش همگانی و پشتوانه ورزش قهرمانی کشور است و عرصه ورزش مدرسه‌ای، فرصتی ارزشمند برای تمرین اخلاق، قانون‌مداری، همدلی، تلاش، عدالت‌جویی و منش پهلوانی به شمار می‌رود؛ ارزش‌هایی که با اهداف سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش پیوندی عمیق دارند.

وزارت آموزش و پرورش در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین و رویکرد دولت چهاردهم با محوریت «عدالت، کیفیت و هویت» و با تأکید بر شعار «همه با هم، برای ایران، برای مدرسه»، توسعه برنامه‌های مدرسه‌محور و نشاط‌آفرین تربیت‌بدنی را در دستور کار قرار داده است. توسعه فضاهای ورزشی با مشارکت مردم در قالب «میدان همدلی»، اجرای طرح «میدان پویا»، برگزاری المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای و بین‌مدارس، ورزش آغازین و ارتقای کیفیت آموزش تربیت‌بدنی، از جمله اقداماتی است که با هدف گسترش فرصت‌های عادلانه ورزشی و تقویت نشاط و پویایی در محیط‌های آموزشی دنبال می‌شود.

بی‌تردید، تحقق این اهداف در گرو تلاش معلمان، به‌ویژه فرهنگیان پرتلاش حوزه تربیت‌بدنی و سلامت، و مشارکت مؤثر دانش‌آموزان، خانواده‌ها و همه ارکان مدرسه است. باور داریم که سرمایه‌گذاری در ورزش مدرسه‌ای، سرمایه‌گذاری برای سلامت جامعه، تقویت هویت ملی و پرورش نسلی امیدوار، توانمند و برخوردار از روحیه همکاری و مسئولیت‌پذیری است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید، دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه شجره طیبه میناب و دیگر مدارس کشور، به‌ویژه همکاران شهید عرصه تربیت‌بدنی، شهیدان نجفی و شهدادی، فرارسیدن هفته تربیت‌بدنی و ورزش را به معلمان ارجمند تربیت‌بدنی، دانش‌آموزان عزیز و تمامی فعالان این عرصه تبریک عرض می‌کنم.

امیدوارم با اتکال به خداوند متعال و استمرار همدلی و تلاش جمعی، ورزش مدرسه‌ای بیش از پیش به بستری برای ترویج سبک زندگی سالم، افزایش نشاط و امید، کشف و پرورش استعدادها و تحقق اهداف تربیتی نظام آموزش و پرورش تبدیل شود.

از مجاهدت‌های صادقانه و تلاش‌های ارزشمند همکارانم در سراسر کشور صمیمانه قدردانی می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، سربلندی و توفیق روزافزون همگان را در مسیر اعتلای نظام تعلیم و تربیت ایران اسلامی مسئلت دارم.