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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۰

پرونده دیدار ملوان - تراکتور به کمیته انضباطی رفت

پرونده دیدار ملوان - تراکتور به کمیته انضباطی رفت

دبیر سازمان لیگ فوتبال گفت: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص مسابقه دو تیم ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز تصمیم گیری خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کشوری فرد در خصوص مسابقه دو تیم ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر که با وجود حضور دو تیم در میدان آغاز نشد اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی پیش آمد و عده ای از تماشاگران در ورزشگاه فحاشی کردند و الفاظ ناشایستی به کار بردند سوت آغاز مسابقه زده نشد؛ با این حال سازمان لیگ منتظر گزارش رسمی مسئول برگزاری مسابقه و همچنین داور این دیدار است تا پرونده مسابقه را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع بدهد. قطعا کمیته انضباطی با صدور رای خود تکلیف این مسابقه را روشن می کند.

کد مطلب 6981902

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