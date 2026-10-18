پرونده دیدار ملوان - تراکتور به کمیته انضباطی رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کشوری فرد در خصوص مسابقه دو تیم ملوان و تراکتور در هفته نهم لیگ برتر که با وجود حضور دو تیم در میدان آغاز نشد اظهار داشت: با توجه به شرایطی که در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی پیش آمد و عده ای از تماشاگران در ورزشگاه فحاشی کردند و الفاظ ناشایستی به کار بردند سوت آغاز مسابقه زده نشد؛ با این حال سازمان لیگ منتظر گزارش رسمی مسئول برگزاری مسابقه و همچنین داور این دیدار است تا پرونده مسابقه را به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ارجاع بدهد. قطعا کمیته انضباطی با صدور رای خود تکلیف این مسابقه را روشن می کند.