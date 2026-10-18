به گزارش خبرنگار مهر، بیژن مرادی، عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت توجه به بازخورد اجتماعی فعالیت‌های مدیریت شهری اظهار کرد: در اجرای پروژه‌های عمرانی، خدماتی و فرهنگی باید رضایت مردم و میزان بهره‌مندی آنان در اولویت باشد و منابع به‌گونه‌ای هزینه شود که بیشترین نتیجه را برای شهروندان به همراه داشته باشد.

وی افزود: برنامه‌ای که متناسب با نیاز مردم طراحی و اجرا شود، مورد استقبال قرار می‌گیرد؛ در غیر این صورت، منابع و تلاش‌های انجام‌شده به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. بر همین اساس، فعالیت‌های فرهنگی و هنری شهرداری باید به شکلی ساماندهی شود که شهروندان بتوانند از تولیدات هنرمندان در حوزه‌های موسیقی، هنرهای تجسمی و دیگر رشته‌ها استفاده کنند.

مرادی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهر تصریح کرد: یکی از نیازهای شهرداری، فراهم کردن مکان مناسب برای برگزاری رویدادهاست. در گذشته، اجرای برخی برنامه‌ها به دلیل نبود فضای اختصاصی، مستلزم اجاره مکان و صرف هزینه‌های جداگانه بود؛ از این رو، ایجاد و تجهیز فضاهای فرهنگی می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و تسهیل اجرای برنامه‌ها کمک کند.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: در شهرک دانش، مجموعه‌ای فرهنگی با اهدای زمین در اختیار مدیریت شهری قرار گرفته که ظرفیت مناسبی برای اجرای برنامه‌ها دارد. شهرداری آمادگی دارد این مجموعه را در اختیار سازمان فرهنگی، مناطق و معاونت‌های مختلف قرار دهد تا از امکانات موجود برای برگزاری نشست‌ها و رویدادهای مورد نیاز استفاده شود.

وی با اشاره به تجربه برگزاری برخی برنامه‌های شهری در دوره جنگ گفت: شرایط آن روزها ضرورت توجه به نیازهای روحی و اجتماعی مردم را بیشتر آشکار کرد. مدیریت شهری تلاش کرد با اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری، زمینه حضور مردم و بهره‌مندی آنان از این فعالیت‌ها را فراهم کند؛ رویکردی که در ادامه نیز باید با توجه به نیازهای واقعی شهروندان دنبال شود.

مرادی یکی از محورهای برنامه‌های جدید را ایجاد فضای اختصاصی برای بانوان عنوان کرد و افزود: با بررسی تجربه شهرهای دیگر و با توجه به نبود مجموعه‌ای مشابه در کرمانشاه، تصمیم گرفته شد از ظرفیت یک ساختمان فرهنگی در ابتدای شهرک ژاندارمری و پارک مجاور آن برای راه‌اندازی پاتوق بانوان استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: محوطه پارک در حال ساماندهی و محصورسازی است و ساختمان موجود نیز برای فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در این مجموعه، برنامه‌های متنوعی از جمله فعالیت‌های ورزشی، برنامه‌های مرتبط با کودکان و دیگر رویدادهای اجتماعی پیش‌بینی شده است تا بانوان بتوانند در فضایی مناسب از امکانات آن بهره‌مند شوند.

شهردار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با نمایشگاه‌ها گفت: در برخی فضاهای شهری، ساختمان‌ها و امکاناتی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای معرفی تولیدات و توانمندی‌های مختلف استفاده کرد. در حوزه پوشاک نیز ظرفیت‌هایی برای برگزاری نمایشگاه و ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان وجود دارد و تلاش می‌شود با استفاده از این امکانات، زمینه عرضه محصولات و معرفی ایده‌های جدید فراهم شود.

مرادی با تأکید بر ضرورت مردمی بودن برنامه‌های فرهنگی اظهار کرد: بخشی از رویدادهای مورد نظر شهرداری در فضای باز و کف خیابان برگزار می‌شود تا مردم بدون پرداخت هزینه بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. این رویکرد امکان ارتباط مستقیم هنرمندان با شهروندان را فراهم می‌کند و دسترسی اقشار مختلف جامعه به برنامه‌های فرهنگی را افزایش می‌دهد.

وی با اشاره به تشکیل شورای فرهنگی در شهرداری کرمانشاه افزود: در این شورا، موضوع برگزاری برنامه‌ها و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف بررسی می‌شود تا فعالیت‌ها با هماهنگی بیشتری پیش برود. هدف این است که برنامه‌های فرهنگی با نیاز شهروندان متناسب باشد و از امکانات موجود به شکل مؤثرتری استفاده شود.

شهردار کرمانشاه در پایان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای ادامه سال گفت: اجرای رویدادهای فرهنگی و هنری در صورت استقبال مردم و فراهم بودن شرایط، قابل توسعه است. مدیریت شهری نیز تلاش می‌کند با همکاری سازمان فرهنگی و هنرمندان، زمینه برگزاری برنامه‌های متنوع‌تر و افزایش مشارکت شهروندان را فراهم کند.