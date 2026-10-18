به گزارش خبرنگار مهر، پوریا جلالی، عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که با حضور شهردار کرمانشاه برگزار شد، از برنامه‌ریزی برای گسترش فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سطح شهر خبر داد و اظهار کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط، هنرمندان و مدیریت شهری می‌تواند زمینه اجرای برنامه‌های متنوع‌تر و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی کرمانشاه را فراهم کند.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی در رشته‌های مختلف فرهنگی و هنری افزود: در جریان رویدادهای مرتبط با جنگ و برنامه‌های وداع در کرمانشاه، سازمان فرهنگی شهرداری با دعوت شهرداری تهران در برنامه‌های این شهر نیز حضور داشت و اجراهایی با مشارکت هنرمندان کرمانشاهی برگزار کرد.

جلالی ادامه داد: در این دوره، تولیدات موسیقایی با موضوع جنگ و مقاومت شکل گرفت و در حوزه هنرهای تجسمی نیز آثاری با محوریت شهدای استان و به همت هنرمندان کرمانشاهی تولید شد. همچنین با همکاری شهردار و همراهی استاندار، از پیشکسوتان هنر که در این برنامه‌ها مشارکت داشتند، تجلیل شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با اشاره به برگزاری رویداد «پرچم» در میدان شهر گفت: این برنامه در ابتدا برای سه روز پیش‌بینی شده بود، اما با استقبال مردم تا هشت روز ادامه یافت و بخش‌هایی از آن به‌صورت زنده از تلویزیون پخش شد. برگزاری کاروان خودرویی کودکان نیز از دیگر برنامه‌هایی بود که بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد.

وی با بیان اینکه معرفی توانمندی‌های فرهنگی و هنری کرمانشاه از اولویت‌های دوره جدید است، از راه‌اندازی «پاتوق بانوان» در ماه‌های آینده خبر داد و تصریح کرد: فرهنگسرای گل‌نرگس در شهرک ژاندارمری به همراه پارک مجاور آن برای استفاده اختصاصی بانوان مناسب‌سازی و بازآرایی خواهد شد.

جلالی افزود: این مجموعه با بهره‌گیری از تجهیزات و امکانات جدید، فضایی امن و شاداب برای بانوان فراهم می‌کند و برنامه‌های ورزشی و رویدادهای متنوعی در آن پیش‌بینی شده است. امکاناتی نیز برای حضور کودکان در نظر گرفته می‌شود تا خانواده‌ها بتوانند از این فضا استفاده کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای نیمه دوم سال اظهار کرد: جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی «چهارسو» از جمله این برنامه‌هاست که مرحله اصلی آن برای هفتم تا دهم دی‌ماه برنامه‌ریزی شده است. فراخوان این رویداد منتشر شده و قرار است گروه‌های نمایشی از نقاط مختلف ایران و کشورهای همسایه در خیابان‌های کرمانشاه به اجرای برنامه بپردازند.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه همچنین از برگزاری جشنواره بین‌المللی موسیقی خیابانی با محور آیین، حماسه و مقاومت خبر داد و گفت: مرحله اصلی این رویداد برای چهارم بهمن‌ماه در نظر گرفته شده است. هدف از این برنامه، انتقال اجراهای موسیقی به فضای عمومی شهر و فراهم کردن امکان ارتباط مستقیم هنرمندان با شهروندان است.

جلالی از برگزاری جشنواره ملی استندآپ کمدی خیابانی در آذرماه نیز خبر داد و افزود: این رویداد با رویکردی متفاوت و در فضای خیابانی برگزار می‌شود تا آثار تولیدشده علاوه بر حضور مخاطبان در محل اجرا، امکان انتشار و بازتاب در فضای مجازی را نیز داشته باشند.

وی ادامه داد: جشنواره ملی عکاسی «پاییز هزاررنگ کرمانشاه» نیز امسال دنبال می‌شود و هنرمندان عکاس از سراسر کشور برای ثبت جلوه‌های شهر و معرفی ظرفیت‌های آن مشارکت خواهند کرد. همچنین جشنواره ملی «سراب؛ گذرگاه اسطوره‌ها و ایثار» با هدف استفاده از ایده‌های هنرمندان در طراحی عناصر کاربردی شهری، از جمله نیمکت و تجهیزات روشنایی، در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه با اشاره به برنامه‌های مرتبط با مساجد گفت: اجرای جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی و هنری در مساجد با هدف تقویت مشارکت اجتماعی و افزایش نشاط در این فضاها دنبال می‌شود. همچنین برنامه‌هایی برای برگزاری رویدادهای مرتبط با فرهنگ و هنر در سطح شهر و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

جلالی برگزاری برنامه‌های هفتگی هنر در پارک شرقی معلم و پارک رهایی را از دیگر اقدامات این سازمان عنوان کرد و گفت: اجراهای متنوع فرهنگی و هنری در این فضاها برگزار می‌شود. برای تداوم برنامه‌ها در شرایط نامساعد جوی نیز نصب سازه‌های موقت در برخی محل‌های اجرای رویدادها در حال برنامه‌ریزی است تا بارش باران و برف مانع برگزاری برنامه‌ها نشود.

وی از برگزاری نمایشگاه‌های خیابانی هفتگی در حوزه نقاشی، عکاسی و کاریکاتور خبر داد و افزود: نمایشگاه نقاشی بامیه کرمانشاهی با استقبال شهروندان همراه بود و نمایشگاه خیابانی کاریکاتور نیز در خیابان مدرس برگزار شد. این برنامه‌ها به‌صورت چرخشی ادامه خواهد یافت و از هنرمندان استان برای ارائه آثارشان دعوت می‌شود.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه همچنین از ساماندهی گروه‌های موسیقی خیابانی خبر داد و گفت: فعالیت گروه‌های موجود در معابر و پارک‌ها در کنار حضور گروه‌های حرفه‌ای مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌شود از ظرفیت این اجراها برای افزایش نشاط عمومی و گسترش دسترسی شهروندان به برنامه‌های هنری استفاده شود.

جلالی با اشاره به برنامه‌های آموزشی در حوزه محیط زیست بیان کرد: رویدادهای ۳۰روزه با موضوع تفکیک زباله از مبدأ برای مدارس طراحی شده است که در قالب تئاتر عروسکی، بازی‌های کودکانه و برنامه‌های آموزشی اجرا خواهد شد. همچنین بازی‌های مادر و کودک در صبح پنجشنبه‌ها و برنامه‌های کتاب‌خوانی، نقد و معرفی کتاب با همکاری مراکز فرهنگی و بخش خصوصی دنبال می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر نقش هنر در ایجاد ارتباط میان مردم و مدیریت شهری خاطرنشان کرد: مجموعه برنامه‌های نیمه دوم سال با همراهی هنرمندان کرمانشاهی و حمایت مدیریت شهری اجرا می‌شود تا ظرفیت‌های فرهنگی استان بیشتر در معرض دید شهروندان و مخاطبان قرار گیرد.