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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۹

اعلام آرای مردمی روز نخست جشنواره فیلم کوتاه 

اعلام آرای مردمی روز نخست جشنواره فیلم کوتاه 

فیلم‌های برتر با آرای مردمی در روز نخست چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران اعلام شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۱۰ فیلم برتر از نگاه مردم در روز نخست چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران معرفی شدند.

اسامی این آثار به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

فیلم کوتاه « آدم» به کارگردانی فرهاد شنتیایی

فیلم کوتاه «آسیب‌دیدگی» به کارگردانی ابوالفضل عزیزی

پویانمایی «اعلان» به کارگردانی محمد زارع و رعنا واعظی

فیلم کوتاه «ترمینال» به کارگردانی علیرضا خانی

پویانمایی «روز اول» به کارگردانی حسین معین، مهرآگین باغی، مبینا بسحاق

فیلم کوتاه «شب هول» به کارگردانی محمدرضا مرادی

فیلم کوتاه «گوره» به کارگردانی مرجان اشرفی زاده

فیلم کوتاه «میان» به کارگردانی سید محمدحسین حسینی

فیلم کوتاه «نقطه قرمز» به محمد آقامحمدی و امیرعلی نقی‌زاده

فیلم کوتاه «وِراپام» به کارگردانی نازنین چیت‌ساز

کد مطلب 6981912
ندا زنگینه

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