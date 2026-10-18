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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۲

آغاز بارندگی در بندرعباس؛ فعالیت توده تندری در شرق و مرکز هرمزگان

آغاز بارندگی در بندرعباس؛ فعالیت توده تندری در شرق و مرکز هرمزگان

بندرعباس- فعالیت یک توده تندری در شرق و مرکز هرمزگان موجب وقوع بارندگی، رعدو برق، تند باد لحظه‌ای، گرد و خاک و بارش تگرگ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعیده خوارزمی، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: فعالیت این توده تندری از ظهر امروز در شهرستان‌های رودان، میناب، حاجی آباد، بشاگرد و بندرعباس آغاز شده است.

خوارزمی افزود: اکنون دید افقی در بندرعباس به ۲۰۰ متر رسیده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان بیان کرد: امروز سرعت باد در شهرستان رودان به حدود ۷۰ کیلومتر بر ساعت رسید.

خوارزمی با اشاره به بارش تگرگ در مناطق خورگو و بخش احمدی ادامه داد: این توده تندری تا آخر امشب در استان فعال است.

مهرداد حسن زاده مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان هم گفت: شهروندان از توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، مسیل‌ها، فعالیت در ارتفاعات و چرای دام در مناطق مرتفع در مدت فعالیت این سامانه خودداری کنند.

کد مطلب 6981914

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