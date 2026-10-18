تأکید مطیعی بر ضرورت تقویت انگیزه و کرامت پرستاران؛معیشت جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی غروب یکشنبه در جشن «به رنگ مهر» که به مناسبت میلاد حضرت زینب(س) و روز پرستار در سالن رازی دانشکده دندانپزشکی سمنان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های پرستاران، اظهار کرد: رفتار محبت‌آمیز و برخورد آرامش‌بخش پرستاران، مایه دلگرمی بیماران و خانواده‌های آنان است و نقش مؤثری در تحمل شرایط دشوار درمان دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت روز پرستار، افزود: در این پیام به ویژگی‌های متعدد جامعه پرستاری اشاره شده است که سعه صدر در برابر بی‌تابی و بدخلقی بیماران از جمله آن‌هاست؛ ویژگی ارزشمندی که می‌تواند آرامش و امید را به بیماران بازگرداند.

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب از پرستاران به‌عنوان فرشتگان رحمت یاد کرده‌اند، بیان کرد: پرستاران با صبر، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری خود، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، در تقویت روحیه بیماران و ایجاد امید در آنان نقش مهمی ایفا می‌کنند.

امام جمعه سمنان با قدردانی از ایثارگری اعضای کادر درمان، خاطرنشان کرد: گاهی دقت و حساسیت یک پرستار می‌تواند جان بیماری را نجات دهد یا از بروز آسیب‌های جدی و حتی قطع عضو جلوگیری کند؛ ازاین‌رو، خدمات این قشر در مراقبت از بیماران از ارزش و اهمیت فراوانی برخوردار است.

مطیعی با اشاره به تجربه شخصی خود از دوران دفاع مقدس و مجروحیت در عملیات والفجر ۳ در سال ۱۳۶۳، اظهار کرد: در دوران درمان، شاهد تلاش خالصانه پرستاری بودم که با وجود دشواری‌های کار و شرایط بیماران، با جدیت و دلسوزی به آنان رسیدگی می‌کرد و امروز بخشی از سلامتی و توانایی خود را مدیون زحمات آن پرستار می‌دانم.

وی با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان به وضعیت جامعه پرستاری، گفت: تقویت جامعه پرستاری، ارتقای دانش و مهارت، حفظ انگیزه و نشاط شغلی و صیانت از کرامت پرستاران باید در اولویت برنامه‌های حوزه سلامت قرار گیرد؛ چراکه این اقدامات تأثیر مستقیمی بر سلامت جسمی و روانی جامعه دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان با اشاره به مسئولیت سنگین پرستاران و نیاز نظام سلامت به نیروی انسانی بیشتر، افزود: رسیدگی به مسائل معیشتی و درآمدی این قشر و حمایت جدی‌تر از آنان باید مورد توجه قرار گیرد تا پرستاران بتوانند با انگیزه و توان بیشتری به وظایف حرفه‌ای خود عمل کنند.

مطیعی با بیان اینکه خدمات پرستاری تنها به مراقبت‌های جسمی و اقدامات درمانی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: حضور پرستاری متعهد، مهربان و صمیمی در کنار بیماران، به‌ویژه افرادی که در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند و امکان حضور مستمر خانواده در کنار آنان وجود ندارد، می‌تواند آرامش روحی و روانی بیماران را افزایش دهد.

وی ادامه داد: کلام محبت‌آمیز و برخورد آرام پرستار گاهی تأثیری عمیق بر روحیه بیمار می‌گذارد و به او برای تحمل بیماری و گذر از شرایط دشوار درمان امید می‌بخشد.

امام جمعه سمنان همچنین با تأکید بر اهمیت نحوه برخورد پرستاران با خانواده بیماران، خاطرنشان کرد: شیوه اطلاع‌رسانی درباره وضعیت درمان و گفت‌وگو با خانواده‌ها اهمیت زیادی دارد و برخورد همراه با آرامش، مهربانی و دلسوزی می‌تواند نگرانی آنان را کاهش دهد و اطمینان خاطر بیشتری ایجاد کند.