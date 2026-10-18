توسعه همکاری‌ گردشگری ایران و پاکستان با تسهیل روادید جاده ابریشم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی توسعه تعاملات گردشگری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان، روز شنبه ۲۵ مهرماه سال جاری با حضور انوشیروان محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، عمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران، کاشف علی، دبیر سوم سفارت، سرحد جبیل، رایزن سفارت پاکستان و مهدی شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، در محل معاونت گردشگری برگزار شد.

در این نشست، ابعاد سند جامع همکاری‌های دو کشور و سوابق تبادلات دوجانبه در حوزه گردشگری بررسی شد و طرفین درباره راهکارهای تسریع در صدور روادید گروهی، توسعه زیرساخت‌های مناطق مرزی، بهره‌گیری از ظرفیت استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی و اجرای تورهای ترکیبی با محوریت جاده ابریشم و گردشگری سلامت به تبادل نظر پرداختند.

محسنی‌بندپی در این نشست ضمن خوشامدگویی به هیئت دیپلماتیک پاکستان، از میانجی‌گری و مواضع سازنده اسلام‌آباد در تحولات اخیر قدردانی کرد و با اشاره به دیدار اخیر سفیر پاکستان با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، بر اراده جدی دو کشور برای رفع موانع و شکوفایی ظرفیت‌های مشترک گردشگری تأکید کرد.

تأکید بر پیوندهای تمدنی و معرفی متقابل فرهنگ و ادبیات دو کشورعمران احمد صدیقی، سفیر پاکستان در تهران، با اشاره به پیوندهای تاریخی، زبانی و دینی میان دو ملت، به‌ویژه اشتراکات اقوام بلوچ، فارس‌زبان و پشتون، بر ضرورت تقویت شناخت متقابل از ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی دو کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مردم پاکستان با مفاخر و آثار تاریخی ایران، از جمله تخت‌جمشید، پاسارگاد، حافظ و سعدی آشنایی عمیقی دارند، اظهار کرد: در جامعه ایران شناخت کمتری از تاریخ و ادبیات غنی پاکستان و متون شعر به زبان اردو وجود دارد که این خلأ باید با اطلاع‌رسانی و برنامه‌ریزی معاونت گردشگری جبران شود.

سفیر پاکستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های متنوع گردشگری ایران و پاکستان گفت: گردشگران پاکستانی علاوه بر سفرهای زیارتی به مشهد، قم و زیارتگاه‌هایی همچون آستان قدس رضوی، شاه عبدالعظیم (ع)، بی‌بی شهربانو و آرامگاه امام محمد غزالی در توس، علاقه‌مند به بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی پاکستان، از جمله کوهستان‌های مناسب برای تورهای کوهنوردی، و همچنین زیرساخت‌های پیشرفته گردشگری سلامت در ایران، از جمله بیمارستان‌ها و دهکده سلامت اصفهان، هستند.

صدیقی همچنین پیشنهاد کرد با توجه به جذابیت و محتوای فاخر سریال‌های پاکستانی، تبادل محصولات رسانه‌ای و نمایشی میان دو کشور توسعه یابد و این آثار جایگزین محصولات مشابه منطقه‌ای شود.

توسعه مسیرهای پروازی و تسهیل صدور روادید گروهی بررسی اسناد راهبردی و سوابق همکاری‌های دوجانبه در این نشست نشان داد که مناسبات گردشگری دو کشور با اتکا به زیرساخت‌های موجود و برنامه‌ریزی برای توسعه ارتباطات در مسیر گسترش قرار دارد.

در حوزه حمل‌ونقل هوایی، هم‌اکنون هشت پرواز منظم هفتگی از مبدأ تهران و مشهد به مقاصد اسلام‌آباد، لاهور و کراچی توسط شرکت‌های هواپیمایی ایرانی برقرار است.

طرفین همچنین بر توسعه مسیرهای منظم و مقرون‌به‌صرفه در حوزه‌های هوایی، زمینی، ریلی و دریایی تأکید کردند.در حوزه دیپلماسی کنسولی نیز با وجود الزام به اخذ روادید، سازوکارهایی برای تسهیل صدور ویزای گروهی از طریق دفاتر مسافرتی معتبر و با هماهنگی دستگاه دیپلماسی به اجرا درآمده است. این اقدام با توجه به سکونت بیش از ۸۰ هزار شهروند ایرانی در پاکستان و تقاضای فزاینده سفر میان دو کشور، گامی مؤثر در تسهیل تبادلات گردشگری به شمار می‌رود.

در همین راستا، استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به‌عنوان کانون‌های راهبردی میزبانی و ورود گردشگران پاکستانی مورد توجه قرار گرفتند تا ضمن ساماندهی ترددهای زمینی، زمینه سرمایه‌گذاری‌های مشترک در زیرساخت‌های مناطق مرزی و مقاصد مذهبی فراهم شود.

این رویکرد در امتداد اسناد پیشین همکاری، حضور در رویدادهایی نظیر ITF ۲۰۲۵ و تعاملات تخصصی در سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اکو دنبال می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه روابط گردشگری دو کشور باشد.

گردشگری سلامت، جاده ابریشم و سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی در اولویت همکاری‌ها

محسنی‌بندپی، معاون گردشگری کشور، در پایان نشست با تشریح مهم‌ترین محورهای اجرایی همکاری‌های مشترک، توسعه تورهای ترکیبی فرهنگی و تاریخی با تمرکز بر تمدن‌های کهن و مسیرهای جاده ابریشم را از اولویت‌های دو کشور برشمرد.

وی همچنین تسهیل تردد زائران ترانزیتی پاکستان به عتبات عالیات، برنامه‌های مرتبط با اربعین حسینی و مناسک حج، برنامه‌ریزی برای گردشگری اساتید دانشگاه و به‌ویژه استادان برجسته زبان فارسی و توسعه گردشگری سلامت با بهره‌گیری از ظرفیت مراکز درمانی مجهز کشور را از دیگر محورهای مورد توجه عنوان کرد.

معاون گردشگری کشور با تأکید بر ضرورت بسترسازی برای سرمایه‌گذاری مشترک در زیرساخت‌های نوار مرزی و جوامع محلی هم‌فرهنگ در استان‌های شرقی، به‌ویژه بلوچستان، خاطرنشان کرد: حمایت سفارت پاکستان و تقویت مسیرهای ارتباطی ارزان‌قیمت هوایی و زمینی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی ملموس در پیوندهای دو ملت دوست و برادر باشد.

معرفی دفاتر گردشگری واجد شرایط و برنامه‌ریزی برای فم‌تورها

مهدی شجاعی، مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی، نیز در این نشست با تشریح آخرین اقدامات اجرایی و اسناد در دست پیگیری، به تبیین نقشه راه عملیاتی همکاری‌های گردشگری دو کشور پرداخت.وی اظهار کرد: در راستای ساماندهی اصولی جریان ورود گردشگران و اتکا به ظرفیت بخش خصوصی مجرب، فهرست مشخصات دفاتر خدمات سیاحتی و گردشگری ایرانی واجد شرایط برای هماهنگی نهایی در اختیار وزارت امور خارجه قرار گرفته است.

شجاعی افزود: به‌منظور بازگشایی پنل صدور روادید و ملاک عمل قرار گرفتن سازوکارهای اجرایی، ۲۶ دفتر از استان‌های هدف شامل تهران، ایلام، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، کرمانشاه و گلستان معرفی شده‌اند. همچنین قرارداد همکاری منسجم با انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران برای نظارت‌پذیر کردن این فرایند در حال انعقاد است.

مدیرکل بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی برای تحقق توافقات دوجانبه، خواستار تسریع در ارسال فهرست رسمی توراپراتورهای معتبر پاکستانی و اسامی و مشخصات اینفلوئنسرهای تخصصی گردشگری این کشور شد.

وی با اشاره به تجربه میزبانی از فعالان رسانه‌ای پاکستان در سال‌های گذشته گفت: در سال ۱۴۰۳، هفت اینفلوئنسر پاکستانی با ثبت ۳۰۰ هزار بازدید و در سال ۱۴۰۴ نیز دو اینفلوئنسر در برنامه‌های مرتبط حضور داشتند. هدف این است که با تداوم این تجربه، برنامه‌ریزی برای برگزاری تورهای آشناسازی (فم‌تور) و تولید محتوای هدفمند وارد مرحله جدیدی شود.

محورهای مطرح‌شده در این نشست بر تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، تسهیل فرایندهای سفر، توسعه گردشگری فرهنگی و سلامت، معرفی متقابل ظرفیت‌های تمدنی و گسترش همکاری‌های بخش خصوصی متمرکز بود؛ اقداماتی که با پیگیری توافقات و اجرای برنامه‌های مشترک می‌تواند به توسعه مناسبات گردشگری جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان منجر شود.