معاون فرماندار تنگستان: تسریع در تعریض محور اهرم–دلوار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی تنگ ارمی عصر یکشنبه به همراه رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان و کارشناس عمرانی فرمانداری، از روند اجرای پروژه مهم تعریض و بهسازی محور اهرم–دلوار، فاز نخست این پروژه، بازدید کرد.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای عملیات عمرانی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تسریع در روند اجرا، رعایت الزامات فنی و کیفی و تلاش برای تکمیل پروژه در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده تأکید شد.

معاون عمرانی فرماندار تنگستان گفت: محور اهرم–دلوار به‌عنوان یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شهرستان تنگستان، از جایگاه ویژه‌ای در تردد شهروندان، تسهیل رفت‌وآمد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی منطقه برخوردار است.

وی افزود: اجرای پروژه تعریض و بهسازی این محور، از مطالبات مهم و دیرینه مردم منطقه به شمار می‌رود و تکمیل آن می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای ایمنی تردد، بهبود کیفیت راه و تسهیل عبور و مرور داشته باشد.

وی با بی بدیل خواندن نقش پروژه در بهبود ترافیک در مسیر اهرم دلوار افزود : این پروژه حاصل پیگیری‌های مستمر فرماندار شهرستان تنگستان، تلاش‌های موثر نماینده مردم شهرستان‌های تنگستان و دشتی در مجلس شورای اسلامی و حمایت‌های مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان بوشهر است.



در این بازدید، بر اهمیت استمرار پیگیری‌ها، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی مرتبط و رفع موانع احتمالی پیش‌روی پروژه تأکید شد تا زمینه تسریع در اجرای این طرح زیرساختی و پاسخ‌گویی به مطالبات بحق مردم فراهم شود.