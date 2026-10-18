به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار عصر یکشنبه دیدار با رستمی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از پیشکسوتان و مسئولان هیئت‌های ورزشی، ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش، بر ضرورت توسعه ورزش به‌عنوان یکی از عوامل مهم سلامت، نشاط اجتماعی و تقویت روحیه جوانان تأکید کرد.

وی ورزش را سرمایه‌گذاری برای سلامت جسم و روان دانست و اظهار داشت: ورزش علاوه بر ایجاد نشاط و افزایش توان جسمانی، نقش مهمی در ارتقای اعتمادبه‌نفس، تقویت اراده و آمادگی افراد برای حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف زندگی دارد و باید به بخشی از سبک زندگی مردم تبدیل شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی استان گفت: ایلام از استعدادهای انسانی ارزشمندی برخوردار است و شناسایی، پرورش و حمایت از این استعدادها می‌تواند زمینه‌ساز افتخارآفرینی ورزشکاران در رقابت‌های ملی و بین‌المللی باشد. بر همین اساس، ضروری است مشکلات مالی و کمبود امکاناتی که مانع پیشرفت ورزشکاران مستعد می‌شود، با برنامه‌ریزی و حمایت مسئولان برطرف شود.

وب همچنین بر توسعه عدالت ورزشی و توزیع متوازن امکانات تأکید کرد و افزود: جوانان مناطق محروم، روستاهای دورافتاده و مناطق حاشیه‌ای شهرها نیز باید از فرصت‌های مناسب ورزشی برخوردار باشند و امکانات موجود به‌گونه‌ای توزیع شود که زمینه رشد استعدادها در سراسر استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار تکریم پیشکسوتان را ضروری دانست و تصریح کرد: پیشکسوتان ورزش، سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و باید با حفظ ارتباط، قدردانی از زحمات و بهره‌گیری از تجربه‌های آنان، زمینه انتقال تجربیات به نسل جوان را فراهم کرد.

امام‌جمعه ایلام با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان برای توسعه ورزش همگانی خاطرنشان کرد: طبیعت زیبای ایلام، جنگل‌های بلوط و مناطق کوهستانی فرصت مناسبی برای ترویج پیاده‌روی، کوهنوردی و ورزش‌های خانوادگی فراهم کرده است. باید با فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، زمینه مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی و ارتقای سلامت عمومی فراهم شود.

وی در ادامه، ترویج فرهنگ پهلوانی را در کنار قهرمانی مورد تأکید قرار داد و گفت: ورزش تنها به کسب مدال و مقام محدود نمی‌شود، بلکه اخلاق، جوانمردی، تواضع و کمک به دیگران از ارزش‌های مهمی است که باید در میان ورزشکاران تقویت شود. فرهنگ پهلوانی باید در تمام رشته‌های ورزشی مورد توجه قرار گیرد تا ورزش علاوه بر پرورش جسم، زمینه‌ساز رشد اخلاقی و اجتماعی نیز باشد.