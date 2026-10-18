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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۱

واژگونی پژو پارس در محور دامغان- فولاد محله؛ یک نفر جان باخت

واژگونی پژو پارس در محور دامغان- فولاد محله؛ یک نفر جان باخت

سمنان- معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از واژگونی پژو پارس در محور دامغان- فولاد محله خبر داد و گفت: یک نفر در این حادثه جان باخت.

علیرضا باغبان در گفتگو با خبرنگار مهر، از واژگونی پژو پارس همزمان با عصر یکشنبه در کیلومتر ۳۰ محور دامغان به فولاد محله خبر داد و بیان داشت: بلافاصله امدادگران چشمه علی به محله حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه بررسی ها حاکی از مرگ در دم یک سرنشین این سواری بود، توضیح داد: عملیات رها سازی متوفی انجام و پیکر فرد به عوامل انتظامی حاضر در صحنه تحویل داده شد.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از مصدومیت یک نفر نیز خبر داد و بیان کرد: مصدوم حادثه توسط اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافت.

باغبان اضافه کرد: رعایت سرعت، فاصله طولی و قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از رانندگی هنگام خستگی و خواب آلودگی تضمین کننده سفر است.

کد مطلب 6981924

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