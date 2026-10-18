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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

هفته نهم لیگ بیست‌وششم؛

پیروزی خیبر مقابل استقلال خوزستان؛ گلر به بیمارستان رفت

پیروزی خیبر مقابل استقلال خوزستان؛ گلر به بیمارستان رفت

تیم فوتبال خیبر خرم آباد موفق به برد خانگی در هفته نهم لیگ برتر فصل جاری مقابل نماینده خوزستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال خیبر خرم آباد و استقلال خوزستان از ساعت ۱۷ امروز یکشنبه در هفته نهم لیگ برتر فصل جاری برگزار شد که با برد ۲ بر یک میزبان خرم آبادی در ورزشگاه تختی همراه بود. حمید حاجی آقایی (۴) و امیرحسین فارسی (۵۱) برای خیبر و عارف رستمی (۷+۴۵) برای استقلال خوزستان گلزنی کردند.

خیبر در حالی به سه امتیاز خانگی این بازی رسید که در نیمه اول تمام و کمال اختیار توپ و میدان را داشت. شاگردان فراز کمالوند در همان دقایق ابتدایی توانستند دو موقعیت خطرناک ایجاد کنند که اولین فرصت را حاجی آقایی به گل تبدیل کرد اما توپ دوم با مصدومیت محمدامین رضایی گلر استقلال خوزستان همراه شد تا بلافاصله گلر استقلال خوزستان با برانکارد از زمین خارج و راهی بیمارستان شود تا مورد معاینه دقیق پزشکان قرار بگیرد.

استقلال خوزستان در دقیقه های پایانی نیمه اولا روی دروازه میزبان فشار اورد و توانست گل تساوی را از روی نقطه پنالتی وارد دروازه خیبر کند.

در نیمه دوم باز هم خیبری‌ها بودند که با سرعت بالای هافبک های خود روی دروازه میهمان خوزستانی فشار آوردند تا امیرحسینفارسی روی بازگشت شوتی که مسعود محبی نواخت بتواند گل دوم خیبر را به ثمر برساند و خیبر به یازدهمین امتیاز خود در لیگ برتر برسد. همین ۳ امتیاز کافی بود تا خیبر به رده نهم صعود کند. استقلال خوزستان هم در ادامه سیر نزولی خود باخت دیگری را تجربه کرد تا ۶ امتیازی مانده و در رتبه هفدهم باقی بماند.

کد مطلب 6981925

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