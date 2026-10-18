حمله با قمه به بیمارستان ورامین؛عامل حادثه با دستور دادستان بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عامل حمله با قمه به بیمارستان شهید دکتر مفتح ورامین بازداشت شد.

بر پایه گزارش منتشرشده، این فرد پس از دستور دادستان و با پیگیری به‌موقع بازپرس دادسرای ورامین و همکاری مؤثر نیروی انتظامی شناسایی و دستگیر شده است.

این حادثه روز جمعه، در بیمارستان شهید دکتر مفتح ورامین رخ داد، در جریان آن، یک فرد با سلاح سرد به این مرکز درمانی حمله کرد. درباره انگیزه حادثه یا شمار آسیب‌دیدگان، جزئیات بیشتری در گزارش اولیه منتشر نشده است.

این اقدام با هدف رسیدگی فوری به پرونده و برخورد قانونی با کسانی انجام شده که نظم و امنیت مراکز درمانی را مختل می‌کنند.

این حادثه بار دیگر امنیت بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را در کانون توجه قرار داده است؛ موضوعی که به گفته مسئولان، با پیگیری قضایی و همکاری پلیس در دست بررسی است.

دادستان عمومی و انقلاب ورامین همچنین بر برخورد قاطع با عوامل برهم زننده نظم عمومی تاکید کرد.