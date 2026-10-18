مالک تراکتور: سه امتیاز فدای سر قوم و ملت؛ لعنت به این فوتبال!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه باشگاه تراکتور تبریز، محمدرضا زنوزی مطلق، مالک باشگاه تراکتور، پس از اتفاقات تأسف‌بار دیدار مقابل ملوان بندرانزلی، اظهار داشت: با توجه به اینکه انتظار می‌رفت امروز اتفاقات ناخوشایندی روی سکوها رخ بدهد، امیدوار بودیم تیم میزبان از قهرمان فوتبال ایران به شکل دیگری استقبال کند، اما متأسفانه شنیع‌ترین شعارها علیه بازیکنان، تیم تراکتور و مسائل قومیتی سر داده شد. تأکید من همیشه بر وحدت بوده و دوست ندارم به خاطر فوتبال شاهد چنین اتفاقاتی باشیم، اما این فحاشی‌های دسته‌جمعی قابل کتمان نیست. تلفن همراه من پر از ویدئوهایی است که در آن به ما توهین می‌کنند. مگر ما چه کار کرده‌ایم؟

وی افزود: به‌عنوان مالک باشگاه تراکتور تأکید می‌کنم که فدراسیون فوتبال باید بدون توجه به فشارها و به‌صورت عادلانه به این موضوع ورود کند و جلوی تکرار چنین اتفاقاتی را بگیرد. اگر قرار باشد پس از این حجم از فحاشی، نتیجه را به ضرر ما اعلام کنند، تراکتور از لیگ برتر انصراف خواهد داد و از فدراسیون فوتبال در دادگاه عالی ورزش (CAS) و فیفا اقامه دعوی خواهیم کرد.

زنوزی با اشاره به مواضع پیشین رئیس فدراسیون فوتبال درباره برخورد با شعارهای نژادپرستانه، خاطرنشان کرد: مگر آقای تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، قبلاً اعلام نکرده بودند که نتیجه بازی تیم‌هایی که هوادارانشان شعارهای نژادپرستانه سر می‌دهند، سه بر صفر خواهد شد؟ این گوی و این میدان! اکنون زمان عمل به همان وعده‌هاست.

وی ادامه داد: اعلام می‌کنم که تراکتور امسال قید قهرمانی را می‌زند و فقط برای برچیده شدن شعارهای نژادپرستانه از ورزشگاه‌ها به میدان می‌رود؛ شعارهایی که مستقیماً وحدت ملی ما را نشانه می‌گیرند. این اتفاقات در شرایطی رخ می‌دهد که وضعیت کشور جنگی است و بیش از هر زمان دیگری به همدلی و اتحاد در همه عرصه‌ها نیاز داریم.

مالک باشگاه تراکتور با ابراز تأسف از اتفاقات رخ‌داده در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی، گفت: متأسفم که در یکی از قدیمی‌ترین ورزشگاه‌های ایران که همگی خاطرات خوبی از آن داریم، شاهد چنین شعارهایی بودیم. تراکتور به‌عنوان یک تیم شهرستانی همواره از حق تیم‌هایی مانند ملوان دفاع کرده و خواستار برقراری عدالت در فوتبال بوده است؛ اما فوتبال به جایی رسیده که برای سه امتیاز باید هر فحاشی‌ای را تحمل کنیم. من چنین چیزی را نمی‌پذیرم.

زنوزی در پایان با تأکید بر اینکه حفظ حرمت مردم و مقابله با نژادپرستی برای باشگاه تراکتور از هر نتیجه‌ای مهم‌تر است، تصریح کرد: سه امتیاز فدای قومیت و مردم‌مان! من تحمل نمی‌کنم؛ لعنت به این فوتبال!