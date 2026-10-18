رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه: ساختمان جدید اتاق به پیشرفت ۷۳ درصدی رسید

رضا سلیم‌ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند احداث ساختمان جدید اتاق بازرگانی کرمانشاه اظهار کرد: این پروژه با حمایت رئیس و اعضای هیئت‌رئیسه اتاق ایران و تلاش اعضای هیئت نمایندگان و کارکنان اتاق کرمانشاه در حال اجراست و امیدواریم بخش‌های موردنیاز برای ارائه خدمات تا پایان سال جاری آماده شود و کل پروژه نیز در نیمه نخست سال آینده به پایان برسد.

وی با بیان اینکه ساختمان جدید با هدف توسعه زیرساخت‌های اتاق و بهبود شرایط ارائه خدمات به فعالان اقتصادی استان احداث می‌شود، افزود: این مجموعه در بلوار شهید کشوری و در ورودی شرقی شهر کرمانشاه قرار دارد و تاکنون ۷۳ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه درباره مشخصات این طرح گفت: ساختمان در زمینی به مساحت ۱۱ هزار مترمربع و با زیربنای حدود ۶ هزار و ۵۰۰ مترمربع طراحی شده و در چهار طبقه، با احتساب زیرزمین، اجرا می‌شود.

سلیم‌ساسانی با اشاره به ویژگی‌های سازه‌ای پروژه تصریح کرد: استفاده از دو دهانه خرپایی به طول ۵۵ متر در ضلع غربی و ۳۵ متر در ضلع شرقی، از ویژگی‌های شاخص این ساختمان است که اجرای آن نیازمند طراحی و عملیات فنی ویژه‌ای بوده است.

وی ادامه داد: نزدیکی محل احداث به فرودگاه کرمانشاه و محدودیت ارتفاع، بر نحوه طراحی ساختمان تأثیر گذاشته و به همین دلیل، توسعه فضاها عمدتاً در سطح زمین پیش‌بینی شده است. اسکلت فلزی، سقف عرشه فولادی، نمای GFRC، دیوارهای شیشه‌ای در بخش‌های خرپایی و طراحی بخشی از بام به‌صورت بام سبز، از دیگر مشخصات فنی این مجموعه است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه با تشریح امکانات پیش‌بینی‌شده در ساختمان جدید اظهار کرد: این مجموعه دارای سه سالن جلسات با ظرفیت‌های ۶۰۰، ۸۰ و ۴۰ نفر خواهد بود. همچنین فضاهای اداری و خدماتی، پارکینگ، موتورخانه، نمازخانه، سوئیت استراحت و بخش‌های مربوط به حوزه ریاست و هیئت نمایندگان در آن در نظر گرفته شده است.

وی افزود: فراهم شدن این امکانات می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای ارائه خدمات به اعضای اتاق، برگزاری نشست‌های تخصصی و میزبانی رویدادهای اقتصادی ایجاد کند و پاسخگوی بخشی از نیازهای زیرساختی فعالان اقتصادی استان باشد.

سلیم‌ساسانی با اشاره به مشکلات پیش‌آمده در مسیر اجرای پروژه خاطرنشان کرد: افزایش قیمت‌ها و رشد هزینه‌های تأمین مصالح و کالاها از جمله چالش‌های این طرح بوده است، اما با پیگیری‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی ادامه پیدا کرده و پروژه به پیشرفت فعلی رسیده است.

وی با تأکید بر استفاده از توان اجرایی استان در اجرای این طرح گفت: در بخش‌های سفت‌کاری و نازک‌کاری از پیمانکاران بومی استفاده شده است؛ اقدامی که علاوه بر مشارکت ظرفیت‌های فنی و اجرایی کرمانشاه، به پیشبرد عملیات ساختمانی نیز کمک کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم روند فعلی، بخش‌های موردنیاز ساختمان تا پایان سال جاری برای ارائه خدمات آماده شود و کل پروژه در نیمه نخست سال آینده به بهره‌برداری برسد.

وی تأکید کرد: تکمیل ساختمان جدید می‌تواند امکانات اتاق بازرگانی کرمانشاه را برای انجام فعالیت‌های تخصصی، برگزاری نشست‌ها و پیگیری مسائل و مطالبات بخش خصوصی استان افزایش دهد.