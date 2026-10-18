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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۲

پرستاران بیمارستان بقیة‌الله‌الاعظم (عج) دیلم تجلیل شدند

پرستاران بیمارستان بقیة‌الله‌الاعظم (عج) دیلم تجلیل شدند

بوشهر- پرستاران بیمارستان بقیة‌الله‌الاعظم (عج) دیلم با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی عصر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز پرستار و سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) که در بیمارستان بقیة‌الله‌الاعظم (عج) دیلم برگزار شد، ضمن تبریک این مناسبت، از تلاش‌ها و خدمات پرستاران در ارائه خدمات درمانی و مراقبت از بیماران قدردانی کرد.

وی با اشاره به جایگاه ارزشمند حرفه پرستاری در نظام سلامت، تلاش‌های شبانه‌روزی این قشر را در خدمت‌رسانی به مردم شایسته تقدیر دانست.

فرماندار دیلم با گرامیداشت روز پرستار، ایثار، صبر و فداکاری پرستاران را جلوه‌ای از روح بزرگ انسانیت دانست و بر نقش ارزشمند آنان در حفظ سلامت جامعه تأکید کرد.

پرستاران بیمارستان بقیة‌الله‌الاعظم (عج) دیلم تجلیل شدند

در این آیین، حسن باباحسنی، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری دیلم، انتقام عزیززاده، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان، مدیر داخلی و تعدادی از کارکنان بیمارستان، فرماندار را همراهی کردند.

پرستاران بیمارستان بقیة‌الله‌الاعظم (عج) دیلم تجلیل شدند

در ادامه، مسئولان با حضور در بخش‌های مختلف بیمارستان بقیة‌الله‌الاعظم (عج)، ضمن دیدار با پرستاران و تبریک روز پرستار، با اهدای شاخه گل از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان تجلیل کردند.

کد مطلب 6981932

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