به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و شمس آذر قزوین از ساعت ۱۷:۳۰ امروز یکشنبه از هفته نهم لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزدگان قزوین در حالی برگزار شد که امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی ایران از نزدیک به تماشای این دیدار نشست.

با این جال تلاش شاگردان محرم نویدکیا از سپاهان مقابل اندیشه های وحید رضایی تحت تاثیر اخراج آریا یوسفی مدافع ملی پوشان سپاهان قرار گرفت و بازی با تساوی بدون گل خاتمه یافت.

سپاهان که ۳ بازی قبلی خود را با پیروزی پشت سر گذاشته بود بازی را خیلی خوب شروع کرد و برتری قاطع در نیمه اول داشت اما اشتباه یوسفی در بازپس گیری توپ در دقیقه ۳۲ با اخراج این بازیکن همراه شد تا سپاهان ۱۰ نفره شود.

با این حال زردپوشان اضفهانی در ادامه نیمه اول و دقایقی از نیمه دوم صاحب توپ و میدان بودند تا ادیب زارعی گلر شمس آذر دو بار دروازه میزبان را از گل خوردن نجات دهد و کار با تساوی به پایان برسد.

سپاهان با این یک امتیاز ۱۷ امتیازی شد و شمس اذر هم یک مساوی دیگر به اندوخته های اندک خود اضافی کرد تا با ۷ امتیاز امیدوار به هفته های پیش رو برای خروج از منطقه بحرانی قرار بگیرد.