به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی عصر یکشنبه در دویست‌وچهل‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، با ارائه گزارشی از عملکرد چهار ساله شهرداری شیراز گفت: مدیریت شهری در این دوره اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی را با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان دنبال کرده است.

وی توسعه شبکه بزرگراهی، اجرای تقاطع‌های شهری، گسترش خطوط مترو و بهسازی معابر را از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل برشمرد و افزود: ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی از محورهای مورد توجه مدیریت شهری بوده است.

شهردار شیراز با اشاره به اقدامات محیط زیستی و خدمات شهری بیان کرد: توسعه فضای سبز، اجرای طرح‌های آبخیزداری و بهبود مدیریت پسماند در کنار تقویت تجهیزات مدیریت بحران و ارتقای ایمنی شهری دنبال شده است.

اسدی توسعه زیرساخت‌های آتش‌نشانی و افزایش توان عملیاتی این مجموعه را از دیگر اقدامات شهرداری دانست و بر اهمیت آمادگی شهری برای مقابله با حوادث و بحران‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر گفت: محرومیت‌زدایی، توسعه محله‌محور و مسجدمحور و رسیدگی به نیازهای محلات از رویکردهای مدیریت شهری در این دوره بوده است.

شهردار شیراز همچنین توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت هویت تاریخی شهر را از دیگر محورهای عملکرد شهرداری عنوان کرد و افزود: اجرای رویدادهای شهری و راه‌اندازی مجموعه‌هایی همچون موزه شهر و موزه انقلاب در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دنبال شده است.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد بودجه شهرداری و اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری، تملک املاک و اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر اشاره کرد و تعامل شورا و شهرداری را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای مؤثر دانست.

وی در پایان با قدردانی از همراهی اعضای شورای اسلامی شهر و تلاش مدیران و کارکنان شهرداری، بر ضرورت توجه به معیشت، رفاه و ارتقای انگیزه شغلی کارکنان تأکید کرد و دستاوردهای این دوره را حاصل تلاش جمعی مجموعه مدیریت شهری دانست.

