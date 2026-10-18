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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

توسعه زیرساخت‌های شهری و محرومیت‌زدایی اولویت شهرداری شیراز است

توسعه زیرساخت‌های شهری و محرومیت‌زدایی اولویت شهرداری شیراز است

شیراز- شهردار شیراز توسعه زیرساخت‌های عمرانی و حمل‌ونقل، محرومیت‌زدایی و توزیع عادلانه خدمات شهری را از اولویت‌های مدیریت شهری در چهار سال گذشته عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن اسدی عصر یکشنبه در دویست‌وچهل‌ویکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز، با ارائه گزارشی از عملکرد چهار ساله شهرداری شیراز گفت: مدیریت شهری در این دوره اجرای پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی را با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان دنبال کرده است.

وی توسعه شبکه بزرگراهی، اجرای تقاطع‌های شهری، گسترش خطوط مترو و بهسازی معابر را از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل برشمرد و افزود: ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی از محورهای مورد توجه مدیریت شهری بوده است.

شهردار شیراز با اشاره به اقدامات محیط زیستی و خدمات شهری بیان کرد: توسعه فضای سبز، اجرای طرح‌های آبخیزداری و بهبود مدیریت پسماند در کنار تقویت تجهیزات مدیریت بحران و ارتقای ایمنی شهری دنبال شده است.

اسدی توسعه زیرساخت‌های آتش‌نشانی و افزایش توان عملیاتی این مجموعه را از دیگر اقدامات شهرداری دانست و بر اهمیت آمادگی شهری برای مقابله با حوادث و بحران‌ها تأکید کرد.

وی با اشاره به ضرورت توزیع عادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر گفت: محرومیت‌زدایی، توسعه محله‌محور و مسجدمحور و رسیدگی به نیازهای محلات از رویکردهای مدیریت شهری در این دوره بوده است.

شهردار شیراز همچنین توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی و تقویت هویت تاریخی شهر را از دیگر محورهای عملکرد شهرداری عنوان کرد و افزود: اجرای رویدادهای شهری و راه‌اندازی مجموعه‌هایی همچون موزه شهر و موزه انقلاب در راستای توسعه فعالیت‌های فرهنگی دنبال شده است.

اسدی در بخش دیگری از سخنان خود به رشد بودجه شهرداری و اقدامات انجام‌شده در حوزه سرمایه‌گذاری، تملک املاک و اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر اشاره کرد و تعامل شورا و شهرداری را در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای مؤثر دانست.

وی در پایان با قدردانی از همراهی اعضای شورای اسلامی شهر و تلاش مدیران و کارکنان شهرداری، بر ضرورت توجه به معیشت، رفاه و ارتقای انگیزه شغلی کارکنان تأکید کرد و دستاوردهای این دوره را حاصل تلاش جمعی مجموعه مدیریت شهری دانست.

کد مطلب 6981941

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