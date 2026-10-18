به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمت‌الله باقری ظهر امروز یکشنبه در حاشیه جلسه هماهنگی برگزاری رزمایش «جان‌فدای ۲» اظهار داشت: یکی از عوامل مهم شکست دشمن در دوره ۴۷ ساله انقلاب اسلامی و جنگ رمضان، حضور مردم در صحنه بوده است.

وی با اشاره به برگزاری مرحله نخست این رزمایش در اردیبهشت‌ماه امسال افزود: مردم در قالب رزمایش «جان‌فدای ۱» قدرت و انسجام خود را به نمایش گذاشتند و اکنون نیز در کنار تجمعات شبانه، حضور دوباره آنان در صحنه اهمیت دارد.

فرمانده سپاه لرستان با بیان اینکه مرحله دوم رزمایش در روز ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود، تصریح کرد: در این برنامه، مردم بار دیگر در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند تا قدرت و همبستگی خود را نشان دهند. این رزمایش مختص سازمان یا مجموعه خاصی نیست، بلکه برنامه‌ای مردمی است و همه اقشار می‌توانند با هر شکل از مشارکت در آن حضور داشته باشند.

آغاز هماهنگی کمیته‌های اجرایی در سراسر استان

باقری با اشاره به برنامه‌ریزی رزمایش در قالب کمیته‌های مختلف گفت: جلسات هماهنگی از امروز در سراسر استان آغاز می‌شود تا زمینه حضور گسترده مردم و اجرای منسجم برنامه فراهم شود.

وی با دعوت از شهروندان برای حضور در این رزمایش افزود: مردم می‌توانند هم در قالب گروه‌ها و مجموعه‌های سازمان‌یافته و هم به‌صورت خانوادگی در این برنامه شرکت کنند.

نمایش دستاوردهای نیروهای مسلح در رزمایش

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان با بیان اینکه این رزمایش با هدف نمایش همبستگی مردم و مسئولان برگزار می‌شود، گفت: با اجرای این برنامه، همراهی مردم و حاکمیت به نمایش گذاشته می‌شود تا زمینه ناامیدی بیشتر دشمنان فراهم شود.

باقری همچنین از نمایش بخشی از دستاوردهای نیروهای مسلح در جریان این تجمع خبر داد و تأکید کرد: حضور مردم در رزمایش «جان‌فدای ۲» می‌تواند جلوه‌ای از وحدت، مشارکت اجتماعی و حمایت از کشور باشد.