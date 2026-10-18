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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۵

هادیان‌پور: بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند به پایان رسید

هادیان‌پور: بررسی طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند به پایان رسید

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در جلسه نهایی بررسی اصلاح قانون مدیریت پسماند که با حضور تیم دولت و اعضای کمیسیون برگزار شد، بررسی فصل هشتم و نهم این قانون به اتمام رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ هادیان‌پور، سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۲۶ مهر۱۴۰۵) این کمیسیون اظهار کرد: امروز جلسه اصلاح قانون مدیریت پسماند در محل کمیسیون کشاورزی با حضور افراد مرتبط و تیم دولت برگزار شد.

وی افزود: در بررسی‌هایی که امروز انجام شد، فصل هشتم و نهم طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند به اتمام رسید و در برخی از تبصره‌ها و فصول این اصلاحیه، شرایطی فراهم شد که هم بازدارندگی ایجاد شود و هم مسئولین بدانند اگر خطایی کنند، باید پاسخگو باشند.

هادیان‌پور تصریح کرد: در واقع قانونی که اصلاح شد، بحث بازدارندگی آن سفت و سخت لحاظ شد؛ ضمن اینکه در طرح جدید، مجازات متناسب با جرم تعریف شده و برای متخلفان در صورت ارتکاب جرم، مجازات سختی مترتب شده است.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: شرایط در قانون مدیریت پسماند طوری تعریف شده که هم این پسماند در نهایت به خوبی مدیریت شود و هم اگر مدیریت نشود، افراد خاطی با مجازات مواجه شوند.

کد مطلب 6981946
رامین عبداله شاهی

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