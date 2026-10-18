به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی، با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۲۶ مهر) در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب و جنوب غرب کرمان و شرق هرمزگان، به‌دلیل رگبارهای شدید و احتمال وقوع سیلاب، هشدار هواشناسی صادر شده است.

وی با اشاره به تغییر شرایط جوی در مناطق شمالی کشور افزود: از غروب سه‌شنبه (۲۸ مهر)، با شمالی شدن جریان هوا، بارندگی ابتدا در غرب سواحل دریای کاسپین آغاز می‌شود و استان‌های گیلان و مازندران بارش‌های نسبتاً گسترده‌تری را تجربه خواهند کرد.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: از ظهر سه‌شنبه، ابرها در آسمان استان گلستان ظاهر می‌شوند و بارندگی در این استان نیز آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به شرایط جوی پیش‌رو در مناطق شمالی کشور ادامه داد: به کشاورزان استان‌های شمالی توصیه می‌شود تا پایان هفته از انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی خودداری کنند.

اصغری تصریح کرد: با نفوذ جریان‌های شمالی از روز سه‌شنبه، هوای سواحل دریای کاسپین سردتر می‌شود؛ بنابراین افرادی که قصد سفر به این مناطق را دارند، لازم است لباس گرم و ضخیم همراه داشته باشند.

وی از پیش‌بینی وزش باد شدید و احتمال وقوع طوفان گردوخاک در بخش‌هایی از شرق کشور خبر داد و گفت: از سه‌شنبه شب، در خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان وزش باد شدید و احتمال وقوع طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود که این شرایط با شدت و ضعف تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی هنگام وقوع گردوخاک خاطرنشان کرد: برای حفظ سلامت، به‌ویژه افراد دارای مشکلات تنفسی، توصیه می‌شود هنگام وقوع گردوخاک از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت خروج از منزل، از ماسک استفاده کنند.