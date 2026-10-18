خط و نشان تارتار برای سوال حاشیه ای درباره یک بازیکن پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی فردا دوشنبه مقابل مس شهربابک از هفته نهم لیگ برتر گفت: بازی مهمی داریم. مس مربی بسیار خوبی دارد. آنها تیم خوبی هستند و با اینکه در کسب نتیجه خوب کار نکرده‌اند اما تیم خوبی هستند. با توجه به اینکه دو امتیاز حساس را هفته قبل از دست دادیم محکوم به پیروزی هستیم. بازیکنانم شرایط را به خوبی درک می‌کنند و باید دو امتیاز از دست رفته را خوشحال کنیم.

او افزود: زمین چمن ورزشگاه کیفیت خوبی دارد. امیدوارم ورزشگاه پر شود و هواداران تیم خود را تشویق کنند و تیم شایسته، برنده شود.

سرمربی پرسپولیس درباره عدم استفاده از بازیکنانی نظیر امیرحسین محمودی واکنش جدی و کاملا قاطعی نشان داد و گفت: درباره بازیکنان صحبت کرده‌ام. در تیم ما رقابت وجود دارد. امیرحسین محمودی هم مثل بقیه در تمرین ها رقابت می‌کند. این کادر فنی است که تصمیم می گیرد چه نفراتی بازی کنند.