به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند در نشست خبری بعد از بازی مقابل استقلال خوزستان، اظهار داشت: تبریک می‌گویم به همه همشهریان عزیزم این پیروزی را، مبارکشان باشد، خیلی ممنونم از آنها، مثل بازی با پرسپولیس، حمایت جانانه از بچه‌ها کردند، حتی در وقت‌های اضافی هم یک ثانیه ننشستند و انرژی خیلی خوبی از روی سکوها به بچه‌های داخل زمین دادند.

بازی بسیار سخت بود

وی گفت: الحمدلله توانستیم سه امتیاز را بگیریم، بازی بسیار سخت بود، دلیل اول این بود که بعد از پرسپولیس می‌خواستیم بازی کنیم، آن بازی خیلی از ما انرژی گرفت، فاصله دو بازی هم چهار روز بود، از آخرین بازی استقلال خوزستان فکر می‌کنم ۱۱ روز گذشته بود، من خیلی دل‌نگران بدن بچه‌ها بودم، سختی دیگر هم این بود که واقعاً آقای خلیفه تیم خوبی درستی کرده است، تیمی جوان، سخت‌کوش و دونده.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، افزود: خوشحالم مربی‌های جوانی مانند آقای خلیفه اصل دارند می‌آیند و رشد می‌کنند، باید کمک کنیم این پیشرفتشان ادامه داشته باشد، به‌هرحال خداوند مهربان را بابت این سه امتیاز که گرفتیم شاکرم، وضعیت ما در جدول رده‌بندی خیلی خوب شد، امیدوارم که بتوانیم سایر مسابقات را هم باانرژی بیشتری پست سر بگذاریم، امیدوارم که حمایت‌های هواداران مستمر و ادامه‌دار باشد، در تمام مسابقات سکو و صندلی خالی نداشته باشیم.

تیم برتر میدان بودیم

کمالوند در ادامه سخنان خود در پاسخ به سالی دررابطه‌با اشتباهات فردی بازیکنان خیبر، گفت: در این ۳۰ سالی که مربی گر کرده‌ام، هیچ موقع عادت ندارم که چیزی را گردن بازیکن بی اندازم، من می‌گویم اگر اشتباهی هم هست ما باید تمرین بیشتری کنیم.

وی ادامه داد: اما درست است ما در این مسابقات هر اتفاقی که رخ‌داده بر اساس اشتباهات فردی بود که بعضی مواقع عجیب است، سعی باید کنیم با تمرینات بیشتر و منظم‌تر اشتباهات را کم کنیم، بخشی دیگر هم روحی روانی است، مقداری باید بچه‌ها این را درک کنند که الان جوانان ما هم دیگر باتجربه شده‌اند، نباید این‌گونه باشد که در دقایقی از بازی آن گونه دچار اشتباه شویم، البته می‌گویم ما تیم برتر میدان بودیم، شاید ده دقیقه بازی را از دست دادیم، ضمن اینکه ما دو موقعیت گل ۱۰۰ درصد را از دست دادیم، اگر با اختلاف بیشتر بازی را می‌بردیم با اعتمادبه‌نفس بیشتری بازی می‌کردیم، اما به‌هرحال خداوند را شاکرم که سه امتیاز سخت گرفتیم، امیدوارم روند خوب را ادامه دهیم.

سعی می‌کنیم در انتخاب بازیکن، حق و ناحق نکنیم

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد با تأکید بر اینکه برد ما لطف خدا است، اما یکی از مواردی که به بچه‌ها توصیه می‌کنیم در خرم‌آباد باتوجه‌به جوی که وجود دارد، شروع بازی را طوفانی شروع کنیم، خدا را شکر چون در هر دونیمه زود به گل رسیدیم.

کمالوند در ادامه با اشاره به استفاده از بازیکنان تیم در بازی‌ها، گفت: ما یک قانون در تیم داریم، گفته‌ایم هر کسی خوب تمرین کند، مزد تلاشش را در بازی می‌گیرد، بازیکنانی که در بازی نبودند؛ مانند آقای عبدی و طاهرخانی که جزء بازیکنان خوب ما هستند، عملکردشان نتوانستند ما را قانع کنند، الان بچه‌هایی که دارند بازی می‌کنند، آماده‌تر نشان می‌دهند، امیدواریم شرایط به‌گونه‌ای باشد که آنها هم به چرخه بازی بیایند و از آنها استفاده کنیم، سعی می‌کنیم در انتخاب بازیکن، حق و ناحق نکنیم، هر کسی واقعاً حقش است را مورداستفاده قرار دهیم. کمااینکه من خیلی خوشحالم که بچه‌های جوانمان دارند بازی می‌کنند و گل می‌زنند.

سیاست باشگاه خیبر پرورش و معرفی بازیکنان جوان است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اعتراض به تیم داوری بازی و گرفتن کارت زرد از داور، گفت: یک اعتراض به آقای وحید زمانی داشتم، اعتقادم این بود که دو تا سه خطا وسط زمین اتفاق افتاد و ایشان نگرفتند، اشاره‌ام به این بود که وقتی خطا گرفته نمی‌شود به تیم ما فشار می‌آید، چیز خاصی نبود، مقداری بعضی وقت‌ها ما فشار روانی می‌گیریم، جایی اعتراض به داوری می‌کنیم، اما آقای زمانی جزء داوران خوب ما است، امروز هم قضاوت خوبی داشت، یک صحنه ما معتقد به پنالتی بودیم، «وی ای آر» این تصور را نداشت، حالا باید کارشناسان باید آن صحنه را کارشناسی کنند.

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، گفت: به‌طورکلی آقای زمانی جزء داوران باتجربه است، امروز هم قضاوت خوبی داشت.

کمالوند در ادامه با تأکید بر اینکه عامل اصلی برد امروز لطف خدا بود و من از بچه‌ها راضی هستم، گفت: روز اول گفتم که ما سیاست‌گذاری باشگاه این است که یک سری جوان را پرورش دهیم و به فوتبال معرفی کنیم، تیم ما یک تیم بسیار جوان است، خیلی من خوشحالم از این اتفاق، اما یادمان باشد که این بچه‌ها زمان نیاز دارند که تجربه پیدا کنند، خوب دارند بازی می‌کنند، دو تا سه نفر از آنها پدیده هستند و خیلی زود پیراهن تیم ملی را خواهند پوشید.