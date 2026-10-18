تحقیق و تفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجلال ایری در تشریح نشست امروز یکشنبه (۲۶ مهر 1405)، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به درخواست‌های واصله و حساسیت فراوان پیرامون عملکرد سازمان‌های حرفه‌ای ساخت‌وساز، طرح تحقیق‌وتفحص از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور مسئولان ارشد وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و اعضای کمیسیون بررسی شد و در نهایت با موافقت قاطع اعضا تصویب شد.

وی با تفکیک جامعه فنی از سوءمدیریت‌های اداری افزود: مهندسان کشور بازوان اصلی ساخت‌وساز ایمن و پایدار هستند و تعهد و سلامت حرفه‌ای عموم آنان محرز است؛ اما وقتی درباره ارتقای کیفی ابنیه سخن می‌گوییم، استقرار بدون تعلل «مهندس ناظر مقیم» و نظارت مستمر میدانی شرط نخست است که متأسفانه نقایص جاری و شائبه‌های مدیریتی موجود، این هدف فنی را تضعیف کرده است.

انباشت وجوه در حساب‌ها و توزیع غیرشفاف پروژه‌ها؛ تسری تفحص به سراسر کشور

نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسلامی با برشمردن محورهای استنادی طرح تفحص خاطرنشان کرد: وجود مبالغ کلان و انباشت وجوه در حساب‌های این تشکل صنفی در تهران، در کنار فقدان شفافیت در گردش‌های مالی، سؤالات جدی برای بهارستان‌نشینان ایجاد کرده است. از سوی دیگر، سازوکار «ارجاع کار» و نحوه توزیع خدمات مهندسی دچار اشکالات و تبعیض‌های متعدد است که مانع سلامت نظام ساخت‌وساز می‌شود.

سخنگوی کمیسیون عمران تأکید کرد: دایره این تخلفات و ابهامات تنها به پایتخت منتهی نمی‌شود؛ الگوی غیرشفاف مالی و ارجاع سلیقه‌ای خدمات فنی در برخی نقاط دیگر کشور نیز مسبوق به سابقه است و مجلس پس از تعیین تکلیف پرونده تهران، حساب‌کشی و رسیدگی نظارتی را در سایر استان‌ها با جدیت پیگیری خواهد کرد تا رویه‌های غلط اصلاح و شایسته‌سالاری در توزیع پروژه‌ها احیا شود.

انتقاد از بلاتکلیفی مبحث ۱۱ مقررات ملی؛ وزارت راه باید پاسخگوی عدم اجرای قانون باشد

ایری در ادامه به بررسی وضعیت اجرای تکالیف قانونی دولت در بخش صنعتی‌سازی مسکن اشاره کرد و گفت: قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌صراحت سهم صنعتی‌سازی را ۱۵ درصد از کل پروژه‌ها تعیین کرده است؛ اما متأسفانه مجریان حتی یک بانک اطلاعاتی روشن یا آمار مستند از درصد تحقق این امر ندارند. مشکل اصلی در حوزه مسکن، نه کمبود قانون و آیین‌نامه، بلکه فرار از اجرای صریح قانون است.

وی مبحث ۱۱ مقررات ملی ساختمان را یکی از کامل‌ترین اسناد تدوین‌شده از اواخر دهه ۷۰ تا ابتدای قرن جدید دانست و یادآور شد: این ضوابط روی کاغذ ماندند و به مرحله عملیات نرسیدند. وزارت راه و شهرسازی مکلف و پاسخگوی اصلی این ترک‌فعل اجرایی است؛ مادامی که این وزارتخانه قوانین مصوب را به اجرا درنیاورد، تقنین اسناد حمایتی تازه گره‌گشا نخواهد بود.

سخنگوی کمیسیون عمران تصریح کرد: شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی باید با طراحی مشوق‌های هدفمند و ابزارهای مالی انگیزاننده، حضور سازندگان را در شیوه‌های نوین جذاب کنند. ساخت واحدهای نهضت ملی و طرح‌های حمایتی مسکن بستر ایده‌آلی برای تجمیع پروژه‌ها و سفارش‌گذاری در مقیاس صنعتی با پیمانکاران دارای تکنولوژی بود که معطل مانده است.

عمر مفید سازه‌ها به ۲۰ سال سقوط کرده است

ایری با تأکید بر ابعاد معیشتی مسکن در سبد خانواده‌های ایرانی اظهار کرد: سرمایه اصلی هر خانواده در مسکن خلاصه می‌شود؛ بنابراین الزام برنامه هفتم به اجرای فناوری‌های صنعتی با هدف کاهش مصرف انرژی، تثبیت هزینه‌ها و ارتقای استاندارد زندگی خانوارها تصویب شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مقرر شد با محوریت کمیته مسکن و برگزاری جلسات دائمی و منظم، رصد دستگاه‌های مسئول تا دستیابی به نتایج ملموس در میدان ساخت‌وساز بی‌وقفه ادامه یابد.