لزوم تجهیز مراکز پزشکی قانونی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر،رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر به همراه مدیرکل ثبت اسناد و املاک و معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان با حضور در اداره کل پزشکی قانونی استان بوشهر، از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید و با مدیرکل و کارکنان آن دیدار و گفتگو کرد.

مهدی مهرانگیز عصر یکشنبه در این بازدید با تقدیر از تلاش‌های شبانه‌روزی و خدمات ارزنده کارکنان و پزشکان قانونی استان، کار در این مجموعه را سخت، حساس و در عین حال پراهمیت خواند و اظهار کرد: کارکنان و کارشناسان پزشکی قانونی با پرونده‌های پیچیده، حساس و شرایط روحی خاصی مواجه هستند و رسالت خطیر آنان نقش به‌سزایی در کشف حقیقت، احقاق حقوق شهروندی و اتقان آرای قضایی دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر با تأکید بر اینکه مجموعه قضایی استان با تمام توان پشتیبان و حامی پزشکی قانونی است، تصریح کرد:ما همه جوره حامی این مجموعه هستیم و تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اداری، کاری و معیشتی همکاران این بخش به کار خواهیم بست تا دغدغه‌های آنان به حداقل برسد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دسترسی آسان شهروندان به خدمات تخصصی پزشکی قانونی در سراسر استان، بر ضرورت تسریع در راه‌اندازی و تجهیز مراکز پزشکی قانونی در سطح استان تأکید کرد و افزود: روند احداث، تکمیل و تجهیز سالن‌های تشریح در شهرستان‌های دشتستان و گناوه با سرعت بیشتری دنبال شود تا از تردد مراجعین به مرکز استان جلوگیری شده و خدمات با سرعت و کیفیت مطلوب تری ارائه شود.

مهرانگیز همچنین با اشاره به مراجعات مردمی با شرایط خاص روحی و عاطفی به پزشکی قانونی، خاطرنشان کرد: در تمامی مراحل تکریم ارباب رجوع و رضایتمندی آنان در اولویت امور قرار گیرد.