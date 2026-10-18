میثم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری برنامه «عصر خاطره؛ سفیر مهر» در حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف بازخوانی خاطرات و لحظه‌های ماندگار سفر تاریخی رهبر شهید ایران به کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رویداد، دکتر سید بشیر حسینی به روایتگری می‌پردازد و جمعی از فعالان حوزه هنر و اندیشه نیز خاطرات و تجربه‌های خود را از این سفر تاریخی بازگو می‌کنند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت ثبت و بازخوانی خاطرات تاریخی بیان کرد: روایت تجربه‌های افرادی که در مقاطع مهم تاریخی حضور داشته‌اند، فرصتی برای انتقال خاطرات و حفظ این رویدادها در حافظه فرهنگی جامعه فراهم می‌کند.

محمدی ادامه داد: برنامه «عصر خاطره؛ سفیر مهر» روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰ در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه واقع در خیابان خیام برگزار خواهد شد.

وی از علاقه‌مندان به حوزه فرهنگ، هنر و تاریخ استان دعوت کرد در این برنامه حضور یابند و از روایت‌های ارائه‌شده درباره این سفر تاریخی بهره‌مند شوند.