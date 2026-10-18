به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در نشست با جمعی از فعالان بخش خصوصی استان، افزود:تلاش خواهیم کرد در چارچوب قوانین و مقررات، مساعدت لازم برای تسریع در اجرای پروژه‌ها صورت گیرد.

مرادخانی با اشاره به طرح احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۳۰ مگاوات، گفت: پیگیری صدور مجوزها، رفع معارضات مرتبط با امور اراضی و هماهنگی برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز از جمله اجرای حدود ۱۴ کیلومتر خط انتقال، در دستور کار قرار دارد تا زمینه اجرای این طرح فراهم شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، موضوع ایجاد مراکز پژوهشی مرتبط با صنعت شیر و ایستگاه زیتون را بررسی و تاکید کرد: در این بخش، شناسایی ظرفیت‌های مناسب، هماهنگی با انجمن زیتون و استفاده از توان شرکت‌های تخصصی برای تعیین محل و نحوه اجرای طرح‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

وی در ادامه مسائل و درخواست‌های سرمایه‌گذاران را بررسی و بر همکاری دستگاه‌های اجرایی برای تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم‌کردن زمینه اجرای طرح‌های اقتصادی تأکید کرد.